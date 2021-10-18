Авторы Elden Ring отложили игру до февраля 2022 года и показали новый тизер

FromSoftware неожиданно отложила выхода долгожданной Elden Ring на месяц — с 21 января до 25 февраля 2022 года.

Сами разработчики объясняют решение тем, что «глубина и свобода в игре превзошли первоначальные ожидания». Иными словами, они потратят дополнительное время на полировку проекта.

Но есть и хорошая новость: с 12 по 14 ноября на консолях пройдет тестирование сетевого режима Elden Ring. Подать заявку можно на официальном сайте.

Напомним, в работе над игрой японской студии помогал создатель «Песни Льда и Пламени» Джордж Мартин.