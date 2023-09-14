Авторы «Ван-Писа» от Netflix хотят снять 12 сезонов

Продюсеры «Ван-Писа» от Netflix Марти Адельштейн и Бекки Клементс рассказали, что у них в планах 12 сезонов, поскольку в оригинальной манге насчитывается больше тысячи глав.

Сами авторы уверены, что им удастся поработать хотя бы над шестью сезонами, которые они уже успели продумать.

У нас есть планы, как мы разобьем несколько сезонов. И, думаю, если бы мы сделали шесть сезонов, то охватили бы только половину манги. Можно продолжать и продолжать.

Также Адельштейн и Клементс отметили, что до выхода «Ван-Писа» в интернете были уверены в провале проекта, но спустя некоторое время многие поменяли свое время.

Создатели шоу с самого начала были уверены в том, что его примут тепло, поскольку делали упор на его качестве.