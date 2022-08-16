Авторы «Властелина колец: Кольца власти» уже точно знают, чем закончится сериал

Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» Патрик Маккей в одном из интервью рассказал, что он вместе с командой уже проработал основные события для всех пяти сезонов.

По его словам, это удалось сделать в том числе благодаря Толкину, который оставил за собой много материала о своей вселенной.

Уже сейчас мы знаем, как будет выглядеть последний кадр сериала. Толкин оставил много материала, с которым мы можем работать.

Премьера «Колец власти» состоится скоро — 2 сентября 2022 года.