Авторы «Властелина колец: Кольца власти» уже точно знают, чем закончится сериал

Шоураннер «Властелина колец: Кольца власти» Патрик Маккей в одном из интервью рассказал, что он вместе с командой уже проработал основные события для всех пяти сезонов.
По его словам, это удалось сделать в том числе благодаря Толкину, который оставил за собой много материала о своей вселенной.
Уже сейчас мы знаем, как будет выглядеть последний кадр сериала. Толкин оставил много материала, с которым мы можем работать.
Премьера «Колец власти» состоится скоро — 2 сентября 2022 года.
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Редактор
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