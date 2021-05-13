Авторы «Властелина колец» от Amazon уверены, что большой бюджет окупится

Исполнительный директор Amazon Дженнифер Салке в одном из интервью объяснила, почему компания решила вложить в сериал по «Властелину колец» такой огромный бюджет — 465 миллионов долларов.

Для сравнения, один сезон «Игры престолов» в среднем обошелся авторам в 100 миллионов долларов.

Рынок сумасшедший, это видно хотя бы по сделке с «Достать ножи». Мы готовим полноценный и грандиозный сезон, выстраивающий мир сериала. С такой цифрой заголовки действительно сексуальней, на них хочется кликнуть. Но она нам необходима, чтобы создать фундамент, на котором будет держаться все шоу.

Также Салке подчеркнула, что понадобится много зрителей, чтобы затраты на производство сериала окупились. Однако она уверена, что проект будет успешным.

«Властелин колец» от Amazon выйдет не раньше 2022 года.