«Барби» обошла «Темного рыцаря» и стала самым кассовым фильмом Warner Bros. в США

«Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом собрала в домашнем прокате 537,5 миллиона долларов.

Теперь это самый успешный фильм Warner Bros. в США. Лента обошла даже «Темного рыцаря», заработавшего 536 миллионов долларов.

Более того, аналитики предрекают, что в ближайшее время общие сборы картины могут перевалить за 1,35 миллиарда долларов. Тогда она побьет рекорд «Братьев Супер Марио в кино» и станет самой крупной премьерой в 2023 году.

Вместе с этим стало известно, что «Барби» доберется до онлайн-кинотеатров уже 5 сентября.