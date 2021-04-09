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    Новости

    Барон Земо танцует в клубе — теперь целый час!

    9 апреля 2021
    Кот-император
    09.04.2021
    767
    0 минут на чтение

    Помните трёхсекундный кадр с танцем барона Земо из сериала «Сокол и Зимний солдат»? Сцена неожиданно завирусилась, да настолько, что ей посвятили целые аккаунты в твиттере, «заставляя» бывшего злодея (бывшего ли?) танцевать под любую музыку, от Дэвида Боуи до Гимна России.

    В интервью актёр Дэниел Брюль рассказал, что его танец — импровизация. Он посчитал, что после стольких лет заточения и трагедии Земо вполне мог бы выпустить пар подобным образом. Неловко, но потанцевать под бит. Актёр предполагал, что эти кадры не войдут в сам эпизод, однако вышло по-другому.

    Более того, оказалось, что в сцене было несколько движений Земо, а в сериал вошло только одно. В итоге фанаты начали упрашивать Marvel выпустить полную версию — и вуаля, теперь у нас есть час танцующего Земо.

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     Илья Глазков |  02.04.2021

    Земо близко! Сокол и Зимний солдат идут на сделку с заклятым врагом и расширяют географию вселенной Marvel.

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    Кот-император
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