Барон Земо танцует в клубе — теперь целый час!

Помните трёхсекундный кадр с танцем барона Земо из сериала «Сокол и Зимний солдат»? Сцена неожиданно завирусилась, да настолько, что ей посвятили целые аккаунты в твиттере, «заставляя» бывшего злодея (бывшего ли?) танцевать под любую музыку, от Дэвида Боуи до Гимна России.

В интервью актёр Дэниел Брюль рассказал, что его танец — импровизация. Он посчитал, что после стольких лет заточения и трагедии Земо вполне мог бы выпустить пар подобным образом. Неловко, но потанцевать под бит. Актёр предполагал, что эти кадры не войдут в сам эпизод, однако вышло по-другому.

Более того, оказалось, что в сцене было несколько движений Земо, а в сериал вошло только одно. В итоге фанаты начали упрашивать Marvel выпустить полную версию — и вуаля, теперь у нас есть час танцующего Земо.