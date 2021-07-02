BioWare анонсировала новое дополнение для Star Wars: The Old Republic

BioWare в честь 10-летия Star Wars: The Old Republic анонсировала дополнение под названием Legacy of the Sith, что можно перевести как «Наследие ситхов».
Тезисно пересказываем основные нововведения:
- Улучшенная боевая система. Теперь можно будет комбинировать классовые истории персонажей с навыками других специализаций;
- По сюжету игрокам предстоит заглянуть на водную планету Манаан, чтобы раскрыть планы Дарта Малгуса;
- Что касается новых активностей, то в игру добавят «Флешпоинт» на планете Элом и «Операцию» на исследовательской станции в космосе;
- Разработчики обновят редактор персонажа, а также улучшат системы сбора предметов и подбора экипировки;
- Максимальный уровень будет поднят до 80.
Релиз состоится в конце 2021 года. Вместе с этим в SWTOR развернется полноценное празднование — с обновлениями, ивентами и другим контентом.
Концепт-арты
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