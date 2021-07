BioWare анонсировала новое дополнение для Star Wars: The Old Republic

BioWare в честь 10-летия Star Wars: The Old Republic анонсировала дополнение под названием Legacy of the Sith, что можно перевести как «Наследие ситхов».

Тезисно пересказываем основные нововведения:

Улучшенная боевая система. Теперь можно будет комбинировать классовые истории персонажей с навыками других специализаций;

По сюжету игрокам предстоит заглянуть на водную планету Манаан, чтобы раскрыть планы Дарта Малгуса;

Что касается новых активностей, то в игру добавят «Флешпоинт» на планете Элом и «Операцию» на исследовательской станции в космосе;

Разработчики обновят редактор персонажа, а также улучшат системы сбора предметов и подбора экипировки;

Максимальный уровень будет поднят до 80.

Релиз состоится в конце 2021 года. Вместе с этим в SWTOR развернется полноценное празднование — с обновлениями, ивентами и другим контентом.

Концепт-арты