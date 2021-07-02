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    Новости

    BioWare анонсировала новое дополнение для Star Wars: The Old Republic

    2 июля 2021
    02.07.2021
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    BioWare в честь 10-летия Star Wars: The Old Republic анонсировала дополнение под названием Legacy of the Sith, что можно перевести как «Наследие ситхов».

    Тезисно пересказываем основные нововведения:

    • Улучшенная боевая система. Теперь можно будет комбинировать классовые истории персонажей с навыками других специализаций;
    • По сюжету игрокам предстоит заглянуть на водную планету Манаан, чтобы раскрыть планы Дарта Малгуса;
    • Что касается новых активностей, то в игру добавят «Флешпоинт» на планете Элом и «Операцию» на исследовательской станции в космосе;
    • Разработчики обновят редактор персонажа, а также улучшат системы сбора предметов и подбора экипировки;
    • Максимальный уровень будет поднят до 80.

    Релиз состоится в конце 2021 года. Вместе с этим в SWTOR развернется полноценное празднование — с обновлениями, ивентами и другим контентом.

    Концепт-арты

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    Редактор
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