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    Новости

    «Блэйд» снова откладывается — производство приостановили из-за забастовки сценаристов в США

    6 мая 2023
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    06.05.2023
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    The Hollywood Reporter сообщает, что производство «Блэйда» с Махершалой Али приостановлено в связи с забастовкой сценаристов в США.

    Это уже второй перенос проекта — изначально премьера была запланирована на 3 ноября 2023 года, но фильм отложили после ухода Бассама Тарика с поста режиссера и недовольства главного актёра сюжетом картины. Проект перенесли практически на год — теперь фильм должен был выйти 6 сентября 2024.

    Съёмки были назначены на конец мая, но проекту не повезло. Marvel собираются возобновить производство фильма как только забастовка кончится.

    Согласно источникам THR, в Marvel обеспокоены судьбой сериала, поскольку задержки вызывают дополнительные траты. Из-за забастовки чистые производственные затраты на все проекты уже составляют миллиард долларов. Ещё одна проблема заключается в особом формате работы Marvel — студия дорабатывает сюжеты по ходу производства, а сценаристы вносят коррективы прямо на съёмках.

    Забастовки могут повлиять и на другие проекты Marvel, которые уже находятся в производстве. В конце мая стартуют съёмки «Дэдпула 3», в июне должны начаться съёмки «Громовержцев», а среди сериалов в производстве находятся сериалы «Агата: Ковен хаоса» и «Чудо-человек».

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    Съёмки стартуют в конце мая.

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