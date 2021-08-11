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    «Близится конец света» — вышел трейлер последнего сезона «Люцифера»

    11 августа 2021
    11.08.2021
    889
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    Netflix наконец поделился полноценным трейлером шестого и заключительного сезона «Люцифера».

    По сюжету дьявол собирается стать богом и занять трон своего отца, но ему, судя по всему, пытаются помешать. Параллельно с этим на мир надвигается конец света.

    Главные роли по-прежнему исполняют Том Эллис, Лорен Джерман, Лесли-Энн Брандт, Рэйчел Харрис, Кевин Алехандро и другие.

    Премьера состоится 10 сентября. При этом вторая половина пятого сезона вышла совсем недавно — в конце мая.

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