Блогер сделал УПМ из «Атаки титанов» и прикончил надувного гиганта

Блогер Джейк Лейзер воссоздал Устройство пространственного маневрирования из «Атаки титанов».

В аниме-сериале УПМ для битв с Титанами представляло собой пояс с тросами, цепкими гарпунами и газовыми балонами (для пущей маневренности и скорости).

При работе над гаджетом ютуберу помог опыт в создании веб-шутеров Человека-паука. Сначала он сделал компьютерную модель, затем — реальный прототип, а после откалибровал подъемную силу и скорость с помощью дополнительных примочек. Единственное, что отличает его УПМ от версии из аниме — отсутствие газовых балонов.

С помощью УПМ Лейзеру удалось взлететь на второй этаж амбара, подняться на стену и даже кинематографично поразить надувного Титана.