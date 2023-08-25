Блогер сделал УПМ из «Атаки титанов» и прикончил надувного гиганта

Блогер Джейк Лейзер воссоздал Устройство пространственного маневрирования из «Атаки титанов».
В аниме-сериале УПМ для битв с Титанами представляло собой пояс с тросами, цепкими гарпунами и газовыми балонами (для пущей маневренности и скорости).
При работе над гаджетом ютуберу помог опыт в создании веб-шутеров Человека-паука. Сначала он сделал компьютерную модель, затем — реальный прототип, а после откалибровал подъемную силу и скорость с помощью дополнительных примочек. Единственное, что отличает его УПМ от версии из аниме — отсутствие газовых балонов.
С помощью УПМ Лейзеру удалось взлететь на второй этаж амбара, подняться на стену и даже кинематографично поразить надувного Титана.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Рекомендуем
Александр Ремизов
-
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.