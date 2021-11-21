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    Новости

    «Будь тверд в стремлении отомстить» — вышел первый трейлер «Этерны»

    21 ноября 2021
    21.11.2021
    1854
    0 минут на чтение
    «Будь тверд в стремлении отомстить» — вышел первый трейлер «Этерны»

    «КиноПоиск» опубликовал первый трейлер «Этерны», адаптации фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны».

    По сюжету, четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов, а законного наследника престола — Альдо Ракан — изгнали. Но герой хочет свергнуть узурпаторов и вернуть честь своему народу. Правда, сделать это будет непросто.

    Сценарий написал Сергей Юдаков («Легенда о Коловрате»). Режиссером выступил Евгений Невский («Интерны»), а оператором-постановщиком — Александр Симонов.

    Главные роли исполнили Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Анар Халилов («По колено»), Павел Крайнов («Подольские курсанты»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»), Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

    Первая часть «Этерны» выйдет в январе 2022 года, а продолжение — уже в 2023-м.

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