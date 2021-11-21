«Будь тверд в стремлении отомстить» — вышел первый трейлер «Этерны»

«КиноПоиск» опубликовал первый трейлер «Этерны», адаптации фэнтезийного цикла Веры Камши «Отблески Этерны».

По сюжету, четыреста лет назад власть в государстве Талиг захватила династия Олларов, а законного наследника престола — Альдо Ракан — изгнали. Но герой хочет свергнуть узурпаторов и вернуть честь своему народу. Правда, сделать это будет непросто.

Сценарий написал Сергей Юдаков («Легенда о Коловрате»). Режиссером выступил Евгений Невский («Интерны»), а оператором-постановщиком — Александр Симонов.

Главные роли исполнили Юрий Чурсин («Изображая жертву»), Анар Халилов («По колено»), Павел Крайнов («Подольские курсанты»), Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»), Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!») и другие.

Первая часть «Этерны» выйдет в январе 2022 года, а продолжение — уже в 2023-м.