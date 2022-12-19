«Букмейт» добавили как опцию в «Яндекс Плюс»

«Яндекс» объявил, что сервис для чтения и прослушивания книг «Букмейт» появился как опция в подписке «Яндекс Плюс».

Подписчики «Плюса» получат доступ к полной библиотеке сервиса за 100 рублей в месяц. Все остальные могут оформить подписку за 399 рублей — 299 рублей за «Плюс и 100 рублей за «Букмейт».

В то же время текущие подписчики «Букмейта» получат доступ к «Яндекс Плюсу» до окончания действия подписки.

Пользователи могут перенести все данные (прочитанные книги, заметки, цитаты и т.д.) со своих аккаунтов в новое приложение, а старое вскоре перестанет работать.

Автор «Мира фантастики» Денис Старостин отметил, что не все функции нового приложения отлажены, а корректный перенос данных может занять время.

«Яндекс» купил права на использование «Букмейта» в России в июне 2022 года. А в октябре Минюст внезапно внес компанию-владельца сервиса в список иноагентов.