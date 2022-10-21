Capcom показала трейлеры ремейка Resident Evil 4 и дополнения для RE Village

Этой ночью Capcom провела трансляцию, в рамках которой поделилась свежими материалами по играм из серии Resident Evil.
Началась презентация с трейлера золотого издания Village, в которое войдут режим от третьего лица для основной кампании и дополнение Shadows of Rose.
Далее показали небольшой тизер многопользовательской RE:Verse, релиз которой в раннем доступе состоится уже 24 октября.
Наконец, Capcom представила геймплей ремейка Resident Evil 4 из начала игры. Как оказалось, Леон сможет пригибаться, взаимодействовать с окружением и парировать удары ножом — и самое главное, что его коронный удар ногой с разворота никуда не делся!
Релиз состоится 23 марта 2023 года.
Resident Evil: Village Gold Edition
RE:Verse
Ремейк Resident Evil 4
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