Capcom показала трейлеры ремейка Resident Evil 4 и дополнения для RE Village

Этой ночью Capcom провела трансляцию, в рамках которой поделилась свежими материалами по играм из серии Resident Evil.

Началась презентация с трейлера золотого издания Village, в которое войдут режим от третьего лица для основной кампании и дополнение Shadows of Rose.

Далее показали небольшой тизер многопользовательской RE:Verse, релиз которой в раннем доступе состоится уже 24 октября.

Наконец, Capcom представила геймплей ремейка Resident Evil 4 из начала игры. Как оказалось, Леон сможет пригибаться, взаимодействовать с окружением и парировать удары ножом — и самое главное, что его коронный удар ногой с разворота никуда не делся!

Релиз состоится 23 марта 2023 года.

Resident Evil: Village Gold Edition

RE:Verse

Ремейк Resident Evil 4