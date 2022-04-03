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    Новости

    CD Projekt RED выпустит кулинарную книгу по вселенной «Ведьмака»

    3 апреля 2022
    03.04.2022
    1072
    1 минута на чтение
    Ведьмачья кухня: по вселенной «Ведьмака» выпустят кулинарную книгу 4

    Студия CD Projekt RED анонсировала книгу с рецептами, вдохновлёнными вселенной «Ведьмака» и, в частности, играми. Она называется «Ведьмачая кулинарная книга», и это официальный путеводитель по еде Континента, состоящий из 80 рецептов.

    Сборник рецептов написали Анита Сарна и Каролина Крупецка — они публикуют рецепты блюд из популярных игр на своих сайтах Nerds Kitchen и Witcher Kitchen. Объём книги составит 240 страниц.Ведьмачья кухня: по вселенной «Ведьмака» выпустят кулинарную книгу

    Рецепты затронут основных героев и места из саги, а также расскажут фанатам, чем питался Геральт во время своих путешествий. Многие блюда будут состоять из местных и сезонных ингредиентов с уникальными особенностями, которые формируют кулинарную карту Континента и соседних территорий.

    Аннотация обещает:

    Согрейтесь миской ароматного рагу или сочными запечёнными фруктами с деревьев Белого Сада. Завершите своё тяжелое путешествие в Велен сытным деревенским обедом в местной таверне. Насладитесь ароматными закусками, прогуливаясь по рынкам Оксенфурта. Попробуйте блюда из ближних и дальних стран в многонациональном портовом Новиграде. Пообедайте свежевыловленной рыбой и запейте глинтвейном на островах Скеллиге. Насладитесь изысканными блюдами в залитых солнцем Туссенте и Боклере. Или же отправьтесь в Каэр Морхен, чтобы узнать кулинарные секреты крепости ведьмаков.

    Некоторые из этих рецептов пока есть в онлайн-доступе, и можно немного подсмотреть состав книги. Например, в кулинарном сборнике можно ожидать рецепты пельменей от Ламберта и лукового супа с мясом эльфов от тролля из «Ведьмака 2».

    Рецепт пельменей Ламберта

    Ведьмачья кухня: по вселенной «Ведьмака» выпустят кулинарную книгу 1

    Тушеная говядина Кейры МецВедьмачья кухня: по вселенной «Ведьмака» выпустят кулинарную книгу 2 Луковый суп с мясом эльфов

    Ведьмачья кухня: по вселенной «Ведьмака» выпустят кулинарную книгу 3

    Издательство Penguin Random House открыло предзаказы на книгу 1 апреля. Для предзаказа доступны электронная версия (за 15 долларов) и физическая в твердом переплете (за 35 долларов). Книга выйдет на английском языке, о локализации пока нет никакой информации.

    Продажи начнутся в октябре 2022 года.

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    Редактор

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