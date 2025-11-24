CD Projekt вдохновилась Baldur’s Gate 3, но менять курс не собирается





BG3 показала, насколько глубокой и реактивной может быть партия в классической CRPG. CDPR внимательно изучает этот опыт — прежде всего в части свободы решений и живости окружения. Но, как подчеркнул Новаковский, это не значит, что они готовят собственный «ларионовский» проект. По его словам, путь студии остаётся прежним: крупные, кинематографичные RPG в огромных мирах, а не камерные тактические приключения.



Baldur’s Gate 3 произвела на CD Projekt RED сильное впечатление — но менять курс студия не собирается. В разговоре с PC Gamer со-глава компании Михал Новаковский отметил: успех ролевого феномена Larian стал для них важным ориентиром, однако повлияет лишь на нюансы, а не на фундамент.