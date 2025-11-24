КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

CD Projekt вдохновилась Baldur’s Gate 3, но менять курс не собирается

Андрей Квасков
24 ноября 14:17
80
1 минута на чтение
Baldur’s Gate 3 произвела на CD Projekt RED сильное впечатление — но менять курс студия не собирается. В разговоре с PC Gamer со-глава компании Михал Новаковский отметил: успех ролевого феномена Larian стал для них важным ориентиром, однако повлияет лишь на нюансы, а не на фундамент.

BG3 показала, насколько глубокой и реактивной может быть партия в классической CRPG. CDPR внимательно изучает этот опыт — прежде всего в части свободы решений и живости окружения. Но, как подчеркнул Новаковский, это не значит, что они готовят собственный «ларионовский» проект. По его словам, путь студии остаётся прежним: крупные, кинематографичные RPG в огромных мирах, а не камерные тактические приключения.
Михал Новаковский
Мы вдохновляемся успехами других, но не копируем их. Наша сила — в масштабных мирах и больших историях.
Он добавил, что фокус CDPR сейчас полностью сосредоточен на ключевых сериях — будущих играх по «Ведьмаку» и продолжении Cyberpunk. Времена внутренних экспериментов и побочных проектов ушли на второй план: команда стремится укреплять основные бренды и развивать их вглубь, а не вширь. Тем не менее Новаковский не исключает, что влияние BG3 со временем проявится в деталях: взаимодействии с окружением, плотности событий, гибкости игровых ситуаций.

