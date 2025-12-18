Fallout 5 будет связан с сериалом от Amazon

В Bethesda Game Studios определились с временными рамками Fallout 5. В интервью BBC Тодд Говард рассказал, что события новой части будут напрямую связаны с сериалом Fallout от Amazon, который теперь считается официальным каноном вселенной. Fallout 5 развернётся в мире, где события шоу либо уже произошли, либо идут параллельно, так что игра снова отправит игроков в будущее постапокалиптической Америки, а не в приквел. О планах выпустить Fallout 5 Bethesda говорила ещё в 2021 году, но активная разработка стартует только после релиза The Elder Scrolls 6. По словам Говарда, по его просьбе из сериала даже убрали сцены, пересекавшиеся с идеями для будущей RPG. Сейчас крайние точки таймлайна франшизы — Fallout 76 и Fallout 4: их действие разворачивается в 2102 и 2287 годах, тогда как сериал переносит игроков в 2296‑й. С учётом планов студии релиз Fallout 5 стоит ожидать не раньше 2030‑х, так что до следующего выхода из убежища придётся запастись терпением.

