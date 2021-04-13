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    Новости

    CDPR продолжит исправлять Cyberpunk 2077, чтобы продавать ее годами

    13 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    13.04.2021
    565
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    Глава CD Projekt RED Адам Кичиньский рассказал, что компания не собирается откладывать многострадальную Cyberpunk 2077 на полку.

    Над игрой будут работать до тех пор, пока ее не доведут до качества, за которое не будет стыдно.

    Мы убеждены, что у нас получится довести игру до такого состояния, когда мы сможем ею гордиться и, следовательно, успешно продавать ее многие годы.

    Также руководитель CDPR отметил, что недавно вышедший патч 1.2 стал еще одним шагом к возвращению игры в магазин PlayStation. По его словам, студия поддерживает с Sony дружеские отношения.

    Что касается недавней хакерской атаки, то компания не потеряла никаких данных, а отставание по графику составило всего 2-3 недели.

    Кроме того, CD Projekt RED рассматривает возможности для покупки других студий, чтобы со следующего года разрабатывать две высокобюджетные игры параллельно.

    А несколько лет назад студия предприняла меры, чтобы избежать враждебного поглощения. Например, ограничила права голоса акционеров до 20%.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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