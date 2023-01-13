«Чебурашка» обошел «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в России

Спустя почти две недели после выхода «Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате.
По данным ЕАИС, фильм Дмитрия Дьяченко больше 3,528 миллиарда рублей и обошел «Аватара» Джеймса Кэмерона, который заработал 3,517 рублей.
Сейчас пятерка лидеров выглядит так:
- «Чебурашка» — 3,528 миллиарда рублей;
- «Аватар» — 3,517 миллиарда рублей;
- «Холоп» — 3,074 миллиарда рублей;
- «Человек-паук: Нет пути домой» — 2,987 миллиарда рублей;
- «Движение вверх» — 2,971 миллиарда рублей.
Ранее продюсер «Чебурашки» рассказал, что у авторов уже есть в планах продолжение в связи с успехом картины.
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Дмитрий Кинский | 10.01.2023
Это есть в планах у авторов.
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