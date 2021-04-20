Что почитать: хоррор про скаутов «Отряд» и два романа из цикла «Осада Терры» по Warhammer 40,000

В нашей нерегулярной рубрике «Что почитать» — сразу несколько анонсов. Здесь и новый хоррор в серии «Мастера ужасов», и два следующих романа из подцикла «Осада Терры» по Warhammer 40,000.

Ник Каттер

«Отряд»

«Отряд» — ещё одна новинка в серии «Мастера ужасов» редакции «Астрель-СПб». Книга стала лауреатом премии Джеймса Герберта. Сейчас её планирует экранизировать продюсер Джеймс Ван, снявший «Астрал», «Заклятие» и «Пилу». Режиссёром может выступить Ивэн Кац, сценарист сериала «Хэп и Леонард», работавший режиссером над сериалами «Нулевой канал» и «Призраки поместья Блай».

Каждый год отряд скаутов отправляется на необитаемый остров Фальстаф у побережья Канады, где они проводят выходные в условиях дикой природы, учатся разводить костры, ловить рыбу и ориентироваться на местности. Это традиция, в ней нет неожиданностей, и каждое поколение вспоминает эти поездки с радостью и ностальгией. Только в этот раз все будет по-другому. К стоянке скаутов выходит странный незнакомец — невероятно тощий, жутко бледный и чудовищно голодный. Они столкнутся с чем-то куда страшнее любого привидения из байки у костра. Они столкнутся с носителем подлинного кошмара, созданного в биогенетических лабораториях. И теперь скаутмастеру Тиму Риггсу и его подопечным придется бороться со стихиями, с зараженными и даже со своими собственными товарищами, и цена выживания будет невероятно высока.

Поступит в продажу ориентировочно через месяц.

Warhammer 40,000. «Осада Терры»

Гай Хейли

«Заблудшие и проклятые»

В середине апреля ФФК представила второй роман из подцикла «Осада Терры», который охватывает последние события глобального сюжета «Осада Хоруса».

На тринадцатый день секундуса бомбы упали на Терру… Сокрушив оборону Солнечной системы превосходящими силами предательской армады и колдовством варпа, Хорус обрушил на Тронный мир всю свою ненависть. Вслед за массированной бомбардировкой у стен Дворца разворачивается невообразимое по масштабу сражение, в котором каждый шаг вперёд даётся ценой миллиардов жизней. На передовой царит сущий кошмар, и сам воздух стал ядом и напитался кровью. Жестокая мясорубка без устали перемалывает всё больше жизней, и внешним укреплениям не выстоять долго даже с помощью верных примархов, ибо Хорус тоже призвал своих полководцев… Мортарионова чума и ярость Ангрона рано или поздно сломят сопротивление защитников.

Книга поступит в продажу в ближайшее время.

Гэв Торп

«Первая стена»

А вот и третий том подцикла. Всего, напомним, в него будут входить восемь книг и несколько повестей. На английском пока вышло четыре романа.

Ожесточенная война за судьбу человечества продолжается. Хотя внешние оборонительные системы уже пали, стены Дворца стоят нерушимо благодаря стратегическим талантам Рогала Дорна, Преторианца Терры, и Силам обороны удается сдерживать неисчислимые армии Хоруса. В лице Пертурабо, осадного мастера предателей, Дорн сталкивается с противником равного таланта. Начинается ужасная война на истощение, и в центре этого противоборства — решающая битва за космопорт Львиных врат. Овладев им, предатели смогут доставить на поверхность Терры свои самые мощные и разрушительные орудия. Примарх Имперских Кулаков знает, что войска лоялистов обязаны удержать космопорт любой ценой, но враги атакуют со всех сторон, а теперь к резне присоединяются и нерожденные. Смогут ли защитники Империума выстоять?

Тоже в ближайшее время появится в магазине издательства.

Стоит добавить, что сейчас на сайте «Фантастики» ведутся технические работы, так что покупки там пока недоступны.