Что почитать: «Падение Гондолина» Толкина, переиздание «Досье Дрездена» и книга по «Звёздным войнам»

В очередном выпуске «Что почитать» собрали для вас три фантастических анонса. fanzon выпустит «Звёздные войны: Учитель и ученик» Клаудии Грей, у «Азбуки» выйдет цикл «Досье Дрездена» с новой редактурой, в то время как АСТ собирается выпустить «Падение Гондолина» Кристофера Толкина.

Клаудия Грей

«Учитель и ученик»

В июне в серии «Звездные войны» выйдет роман «Учитель и ученик» Клаудии Грей. Книга рассказывает о совместной миссии Квай-Гон Джина и Оби-Вана, когда они оказались в эпицентре хитроумной политической игры, а их дружбе и отношениям наставника и падавана пришлось пройти суровую проверку на прочность.

Неожиданное предложение ставит под угрозу дружбу между Квай-Гоном Джинном и Оби-Ваном Кеноби. Но с этой проблемой придется повременить, ведь обоих джедаев ждет новая опасная планета с туманным будущим. Джедай должен быть бесстрашным воином, хранителем справедливости и знатоком путей Силы. Однако, пожалуй, главный долг любого джедая — передать свои знания другим. Мастер Йода обучил Дуку; Дуку обучил Квай-Гона Джинна; а теперь и у Квай-Гона есть свой падаван. Квай-Гону не раз доводилось смотреть в лицо всевозможным опасностям, но ничто не страшит его больше, чем мысль о том, что он может оказаться плохим учителем. Оби-Ван Кеноби питает глубокое уважение к своему учителю, но не всегда его понимает. Ну почему Квай-Гону нужно постоянно нарушать правила, обязательные для всех джедаев? Почему Квай-Гон увлекается древними пророчествами, вместо того чтобы заниматься более насущными проблемами? И почему Квай-Гон не сказал, что обдумывает приглашение в Совет джедаев — прекрасно зная, что это положит конец их партнерству? Простой ответ пугает Оби-Вана: он оказался плохим учеником. Когда джедай по имени Раэль Аверросс, еще один ученик Дуку, просит их помощи в разрешении политического спора, Джинн и Кеноби отправляются к королевскому двору планеты Пайджел, убежденные, что это их последняя совместная экспедиция. Но простое, на первый взгляд, задание быстро осложняется из-за интриг и видений кровавой катастрофы, которые угнездились в голове Квай-Гона. В то время как вера Квай-Гона в пророчества растет, вера Оби-Вана в своего учителя подвергается испытанию. И, как назло, именно в этот момент появляется новая угроза, против которой учитель и ученик должны выступить как никогда сплоченно… или разойтись навеки.

Выйдет в июне.

Джим Батчер

«Досье Дрездена»

В начале лета в рамках серии «Звёзды Новой Фэнтези» будет выпущено переиздание цикла «Архивы Дрездена» Джима Батчера. Это будет сборник первых трёх романов: «Гроза из преисподней», «Луна светит безумцам» и «Могила в подарок». Перевод с английского Николая Кудряшева и Натальи Ульяновой (перевод старый, редактура новая), на обложке — оригинальная иллюстрация Криса Макграта.

Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с этим именем — за последствия он не отвечает. Когда дела принимают странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните…Кому? Ему, Гарри Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»… Цикл романов о Гарри Дрездене занимает достойное место в одном ряду с такими лидерами фэнтезийного детектива, как Глен Кук с его циклом о приключениях Гаррета и Саймон Грин, подаривший читателям Джона Тейлора, мага и частного детектива, работающего на Темной стороне Лондона.

Книга будет выпущена в июне.

Кристофер Толкин

«Падение Гондолина»

Летом в издательстве «АСТ» выйдет «Падение Гондолина» — последняя из трёх великих историй «Сильмариллиона» (две другие, соответственно, это «Дети Хурина» и «Берен и Лутиэн») и последний труд Джона Р.Р. Толкина, который его сын Кристофер успел отредактировать перед смертью.

«Падение Гондолина» — это жестокая, эпичная и мрачная история гибели последней эльфийской крепости, противостоящей силам Моргота во времена Первой эпохи. История о падении города — это первое законченное произведение Профессора, написанное им вскоре после окончания Великой войны в 1918 году. Книга публикуется в переводе Светланы Лихачевой и с внутренними иллюстрациями Алана Ли.

В те годы, когда Темный Лорд Моргот (предшественник и наставник Саурона) царствовал в Средиземье, богоподобные Валар отказались выступить против него от имени народов Средиземья. Только Ульмо, Владыка вод, тайно стремился помочь эльфам Нолдорина. Главной крепостью Нолдор был прекрасный город Гондолин, сокрытый от взора Моргота. Ульмо направляет человека по имени Туор в Гондолин, где он станет великим героем и женится на Идриль, дочери короля Гондолина Тургона. Вскоре, однако, Моргот находит Гондолин и его армии опустошают город в одной из самых эпических битв, которые когда-либо происходили в Средиземье.

Выйдет летом.