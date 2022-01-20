Что почитать: переиздания Тэдда Уильямса и Робин Хобб

В вернувшейся рубрике «Что почитать» у нас два переиздания — зато каких! «Азбука» готовит цикл «Сын солдата» Робин Хобб, а fanzon выпускает «Скалу прощания» в двух томах.

Тэд Уильямс

Скала прощания

«Скала прощания» — вторая книга первой трилогии фантаста «Память, скорбь и шип».

Наступило время тьмы и ужаса. Дикая магия Короля Бурь Инелуки, правителя ситхи, распространяется по всему миру, сея зло и разрушения, и ставя королевства Светлого Арда перед последним испытанием. Остатки некогда гордой человеческой армии бегут к Скале Прощания, месту, окутанного тайной и древней скорбью, в надежде найти в ней последнее убежище. И пока принц Джошуа пытается собрать свои разрозненные силы воедино, Саймон и выжившие члены Ордена Манускрипта отчаянно ищут скрытый смысл в почти забытой легенде, которая поможет им в переговорах с ситхи. Бессмертные должны наконец решить, стоит ли им объединяться с человеческой расой в последней войне против своих сородичей норнов.

Книги выходят в марте.

Робин Хобб

Трилогия «Сын солдата»

«Сын солдата» — трилогия писательницы, не связанная с «Сагой о Видящих». Когда-то романы у нас издавали, а теперь выпускают снова, в новом оформлении. «Дорога шамана» уже вышла из печати (перевод Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой), а «Лесного мага» только отправили в типографию, ждём в марте.