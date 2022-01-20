Что почитать: переиздания Тэдда Уильямса и Робин Хобб

В вернувшейся рубрике «Что почитать» у нас два переиздания — зато каких! «Азбука» готовит цикл «Сын солдата» Робин Хобб, а fanzon выпускает «Скалу прощания» в двух томах.
Тэд Уильямс
Скала прощания
«Скала прощания» — вторая книга первой трилогии фантаста «Память, скорбь и шип».
Наступило время тьмы и ужаса. Дикая магия Короля Бурь Инелуки, правителя ситхи, распространяется по всему миру, сея зло и разрушения, и ставя королевства Светлого Арда перед последним испытанием. Остатки некогда гордой человеческой армии бегут к Скале Прощания, месту, окутанного тайной и древней скорбью, в надежде найти в ней последнее убежище.
И пока принц Джошуа пытается собрать свои разрозненные силы воедино, Саймон и выжившие члены Ордена Манускрипта отчаянно ищут скрытый смысл в почти забытой легенде, которая поможет им в переговорах с ситхи. Бессмертные должны наконец решить, стоит ли им объединяться с человеческой расой в последней войне против своих сородичей норнов.
Книги выходят в марте.
Робин Хобб
Трилогия «Сын солдата»
«Сын солдата» — трилогия писательницы, не связанная с «Сагой о Видящих». Когда-то романы у нас издавали, а теперь выпускают снова, в новом оформлении. «Дорога шамана» уже вышла из печати (перевод Владимира Гольдича и Ирины Оганесовой), а «Лесного мага» только отправили в типографию, ждём в марте.
Королевство Герния расширяет свои владения, покоряя и принуждая к оседлости, а то и уничтожая кочевые племена. Жители равнин владеют природной магией; Герния же сделала ставку на современное оружие, и она уверенно одерживает верх. Но ей по-прежнему нужны профессиональные воины. Уже давно сложилась традиция: в благородной семье первый сын получает отцовское наследство, третий становится священником, а второму достается удел солдата.
Невар Бурвиль, второй сын человека, за военные заслуги получившего титул лорда, поступает в престижную Королевскую Академию каваллы. Юноша смело рассчитывает на блестящую карьеру офицера-кавалериста, но вскоре открывает, что перед ним лежит далеко не прямая дорога. Он попадает в паутину несправедливости, интриг и грязных игр. И он еще не знает, что его ждет особая судьба — стать связующим звеном между древним магическим миром и бурно развивающейся цивилизацией.
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Книги ждём уже в следующем году.
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