Что почитать: «Ведьмин род» Дяченко и подростковая повесть Филипа Дика

Под конец рабочей недели врывается рубрика «Что почитать» с неожиданным анонсом. Издательство «Эксмо» выпустит новый роман Марины и Сергея Дяченко «Ведьмин род», который продолжит события «Ведьминого зова». И издаст с цветными иллюстрациями повесть Филипа Дика, которую тот написал для своих детей.

Марина и Сергей Дяченко

«Ведьмин род»

Роман завершает трилогию писателей, начатую «Ведьминым веком».

Герои живут в необычном мире, где одновременно существует и ядерное оружие, и ведьмы, и независимая от государства Инквизиция, призванная бороться с последними. В романе мастерски переплетены триллер, детектив и психологическая драма. От расследования в мрачном провинциальном городке до политической борьбы в самой верхушке общества – мы видим мир, который, при всей магии, так похож на наш.

Книга запланирована на конец октября.

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Филип Дик

«Ник и Глиммунг»

Эту повесть Дик написал ещё 1966-м, а издали её лишь спустя 22 года. На русском её не публиковали до 2020-го — сперва произведение можно было прочесть в электронном альманахе «Неспящие», а теперь «Ник и Глиммунг» издаёт «Эксмо» — в другом переводе (Сергея Карпова) и с цветными иллюстрации

Недалекое будущее. Земля перенаселена. Правительство ввело жесткие законы против домашних животных. Теперь собаки и кошки запрещены. Семья Ника Грэма не хочет потерять своего черного кота Горация. Они вынуждены эмигрировать во Внешние Миры — на отдаленную Планету Плаумена, которая населена уабами, верджами, спиддлами, нанками, тробами и принтерами. А еще там обитает Глиммунг – зло из глубин выгоревшей мертвой звезды. Глиммунг, который плетет паутину судьбы и из-за которого происходит старение мира.

Пример иллюстрации: