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    Новости

    Что почитать: «Ведьмин род» Дяченко и подростковая повесть Филипа Дика

    11 сентября 2020
    Кот-император
    11.09.2020
    3188
    1 минута на чтение

    Под конец рабочей недели врывается рубрика «Что почитать» с неожиданным анонсом. Издательство «Эксмо» выпустит новый роман Марины и Сергея Дяченко «Ведьмин род», который продолжит события «Ведьминого зова». И издаст с цветными иллюстрациями повесть Филипа Дика, которую тот написал для своих детей.

    Марина и Сергей Дяченко
    «Ведьмин род»

    Что почитать: «Ведьмин род» Дяченко и подростковая повесть Филипа Дика 1

    Роман завершает трилогию писателей, начатую «Ведьминым веком».

    Герои живут в необычном мире, где одновременно существует и ядерное оружие, и ведьмы, и независимая от государства Инквизиция, призванная бороться с последними. В романе мастерски переплетены триллер, детектив и психологическая драма. От расследования в мрачном провинциальном городке до политической борьбы в самой верхушке общества – мы видим мир, который, при всей магии, так похож на наш.

    Книга запланирована на конец октября.

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    Марина и Сергей Дяченко «Ведьмин зов»: необходимое продолжение «Ведьминого века»

     Светлана Евсюкова |  06.02.2020

    Зачем Марине и Сергею Дяченко понадобилось сочинять продолжение романа «Ведьмин век», о котором нечасто вспоминают даже давние поклонники писателей?

    Филип Дик
    «Ник и Глиммунг»

    Что почитать: «Ведьмин род» Дяченко и подростковая повесть Филипа Дика 2

    Эту повесть Дик написал ещё 1966-м, а издали её лишь спустя 22 года. На русском её не публиковали до 2020-го — сперва произведение можно было прочесть в электронном альманахе «Неспящие», а теперь «Ник и Глиммунг» издаёт «Эксмо» — в другом переводе (Сергея Карпова) и с цветными иллюстрации

    Недалекое будущее. Земля перенаселена. Правительство ввело жесткие законы против домашних животных. Теперь собаки и кошки запрещены. Семья Ника Грэма не хочет потерять своего черного кота Горация. Они вынуждены эмигрировать во Внешние Миры — на отдаленную Планету Плаумена, которая населена уабами, верджами, спиддлами, нанками, тробами и принтерами. А еще там обитает Глиммунг – зло из глубин выгоревшей мертвой звезды. Глиммунг, который плетет паутину судьбы и из-за которого происходит старение мира.

    Пример иллюстрации:

    Что почитать: «Ведьмин род» Дяченко и подростковая повесть Филипа Дика 3

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     Василий Владимирский |  27.12.2005

    Этого писателя считают «своим» как любители фантастики, так и те, кто предпочитает «мэйнстрим». По его произведениям снято несколько блокбастеров. О чем же писал Филип Дик?

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    Филип Дик, которого вы не знаете

     Издательство fanzon |  26.07.2020

    Многие работы Дика смелы и оригинальны, но подчас не очень известны. Именно о таких книгах и пойдёт речь.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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