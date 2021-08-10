Что почитать: второй омнибус «Архивы Дрездена» и возвращение Джина Вулфа

Давненько у нас не было рубрики «Что почитать». Сегодня радуемся второму омнибусу из цикла про знаменитого городского мага «Архивы Дрездена» и возвращению в Россию Джина Вулфа.

Джин Вулф

Пятая голова Цербера

Книги Джина Вулфа уже выходили в России, но теперь издательства стали выпускать и перевыпускать ранние произведения. «Пятая голова Цербера» вышла ещё в 1972-м!

Далеко от Земли, две планеты-близнеца, Сент-Анн и Сен- Круа, кружат друг вокруг друга в вечном танце. Говорят, что когда-то здесь жили оборотни, но их раса вымерла, когда пришли люди. Правда один человек верит, что они скрываются и их все еще можно найти… Грандмастер научной фантастики и фэнтези Джин Вулф умело переплетает три причудливые истории, создавая завораживающий узор: душераздирающий рассказ о сыне безумного гения, который обнаруживает отвратительное наследие; мифический поиск молодым аборигеном своей темной половины; причудливая хроника кошмарного заключения ученого. Подобно замысловатому узлу, узор, наконец, раскрывается, чтобы показать удивительную истину на фоне странного инопланетного ландшафта.

По плану книга выходит в сентябре.

Читайте также В возрасте 87 лет умер американский фантаст Джин Вулф Им вдохновлялись Кори Доктороу, Нил Гейман, Майкл Суэнвик и Урсула Ле Гуин и многие другие современные писатели.

Джим Батчер

Летний Рыцарь. Лики Смерти

Второй омнибус «Архивов Дрездена» отправлен в печать. В него вошли романы «Летний рыцарь» и «Лики смерти». На обложке — иллюстрация Криса Макграта. Перевод Николая Кудряшова.

Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с этим именем — за последствия он не отвечает. Когда дела принимают странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните… Кому? Ему, Гарри Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»… На этот раз («Летний рыцарь») судьба подбросила Гарри Дрездену дело не из простых — убит Летний рыцарь, посредник между Летним и Зимним дворами фэйри, и миссия чародея Гарри не только расследовать это дело, но и остановить войну, сотрясающую миры, земной и потусторонний… Не успел герой отдышаться, как снова судьба-злодейка бросает его в водоворот страстей («Лики смерти»). Похищена Туринская плащаница, та, в которую, по преданию, был завернут Иисус Христос после снятия с креста на Голгофе. И найти ее поручено Гарри Дрездену. Поиск осложняется тем, что за реликвией, кроме Гарри, охотится тайный орден явно не земного происхождения, а ещё чикагская мафия, не знающая ни жалости, ни пощады. Да и полиция, как всегда, не прочь прижать чародея к стенке.

Объём — 736 страниц.