    3
    Новости

    Что почитать: второй омнибус «Архивы Дрездена» и возвращение Джина Вулфа

    10 августа 2021
    10.08.2021
    719
    2 минуты на чтение

    Давненько у нас не было рубрики «Что почитать». Сегодня радуемся второму омнибусу из цикла про знаменитого городского мага «Архивы Дрездена» и возвращению в Россию Джина Вулфа.

    Джин Вулф
    Пятая голова Цербера

    Что почитать: второй омнибус «Архивы Дрездена» и возвращение Джина Вулфа 1

    Книги Джина Вулфа уже выходили в России, но теперь издательства стали выпускать и перевыпускать ранние произведения. «Пятая голова Цербера» вышла ещё в 1972-м!

    Далеко от Земли, две планеты-близнеца, Сент-Анн и Сен- Круа, кружат друг вокруг друга в вечном танце. Говорят, что когда-то здесь жили оборотни, но их раса вымерла, когда пришли люди. Правда один человек верит, что они скрываются и их все еще можно найти…

    Грандмастер научной фантастики и фэнтези Джин Вулф умело переплетает три причудливые истории, создавая завораживающий узор: душераздирающий рассказ о сыне безумного гения, который обнаруживает отвратительное наследие; мифический поиск молодым аборигеном своей темной половины; причудливая хроника кошмарного заключения ученого. Подобно замысловатому узлу, узор, наконец, раскрывается, чтобы показать удивительную истину на фоне странного инопланетного ландшафта.

    По плану книга выходит в сентябре.

    Читайте также

    В возрасте 87 лет умер американский фантаст Джин Вулф

    В возрасте 87 лет умер американский фантаст Джин Вулф

     Кот-император |  15.04.2019

    Им вдохновлялись Кори Доктороу, Нил Гейман, Майкл Суэнвик и Урсула Ле Гуин и многие другие современные писатели.

    Джим Батчер
    Летний Рыцарь. Лики Смерти

    Что почитать: второй омнибус «Архивы Дрездена» и возвращение Джина Вулфа 2

    Второй омнибус «Архивов Дрездена» отправлен в печать. В него вошли романы «Летний рыцарь» и «Лики смерти». На обложке — иллюстрация Криса Макграта. Перевод Николая Кудряшова.

    Его зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с этим именем — за последствия он не отвечает. Когда дела принимают странный оборот, когда то, чему положено хорониться во мраке, выползает на свет, когда никто больше не может помочь вам, звоните… Кому? Ему, Гарри Дрездену. Имя его есть в «Желтых страницах»…

    На этот раз («Летний рыцарь») судьба подбросила Гарри Дрездену дело не из простых — убит Летний рыцарь, посредник между Летним и Зимним дворами фэйри, и миссия чародея Гарри не только расследовать это дело, но и остановить войну, сотрясающую миры, земной и потусторонний…

    Не успел герой отдышаться, как снова судьба-злодейка бросает его в водоворот страстей («Лики смерти»). Похищена Туринская плащаница, та, в которую, по преданию, был завернут Иисус Христос после снятия с креста на Голгофе. И найти ее поручено Гарри Дрездену. Поиск осложняется тем, что за реликвией, кроме Гарри, охотится тайный орден явно не земного происхождения, а ещё чикагская мафия, не знающая ни жалости, ни пощады. Да и полиция, как всегда, не прочь прижать чародея к стенке.

    Объём — 736 страниц.

    Читайте также

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021 24

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2021

     Борис Невский |  03.08.2021

    Космическая фантастика Аластера Рейнольдса, мистические фантазии Стивена Кинга, Стефани Майер и Виктории Шваб, фэнтезийные эпопеи Брендона Сандерсона и Ника Перумова.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Новый вишневый вкус»: мистика о грязных тайнах Голливуда 1
    0
    3937
    Сериал «Новый вишневый вкус»: мистика о грязных тайнах Голливуда

    Тут много психоделии, секса, насилия, некромантии… и котят. Котята особенно страшные.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?
    0
    60145
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

    Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?

    Видео: BadComeadian, ANOIR и другие блогеры сыграли в «Зомбицид»
    0
    128844
    Видео: BadComedian, ANOIR и другие блогеры сыграли в «Зомбицид»

    Это вторая редакция настольной игры.

    Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку 3
    0
    71514
    Мультфильм «Виво»: путешествие Чебурашки в Америку

    Рассказываем про анимационный мюзикл от знаменитого Лина-Мануэля Миранды.

    Читаем рассказ: Клиффорд Саймак «У меня нет головы, мои глаза висят в воздухе»
    0
    118339
    Читаем рассказ: Клиффорд Саймак «У меня нет головы, мои глаза висят в воздухе»

    Он был человеком, но это уже дело прошлое. Теперь у него ни головы, ни рук, и глаза на стебельках покачиваются над пробуждающимся туловищем.

    Черновик 860
    0
    179945
    Что посмотреть в кино в августе 2021? Песни, страсти и кровища

    Джеймс Ганн спасает вселенную DC, Райан Рейнольдс покоряет виртуальный мир, Адам Драйвер поёт и делает куннилингус.

    Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28 выпуске подкаста 1
    0
    498489
    Обсуждаем переводы «Гарри Поттера» в 28-м выпуске подкаста

    Споры о переводах «Гарри Поттера» на русский язык не утихают. После стольких лет? Всегда!

    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает». Возвращение в мифологическую Элладу
    0
    245436
    Генри Лайон Олди «Золотой лук. Книга 2. Всё бывает». Возвращение в мифологическую Элладу

    Окончание легенды о Беллерофонте, Химере, Пегасе и о том, что их всех связывает

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить