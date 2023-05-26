Critical Role запустили шоу Candela Obsura — готический хоррор со своей системой правил

У команды Critical Role стартовало ещё одно игровое сетевое шоу — Candela Obscura. На этот раз ведущий и приглашённые гости-актёры разыгрывают расследование в жанре готического хоррора. При этом команда уделяет ещё большее значение антуражу и декорациям. А для игры создали собственную систему правил.

В центре событий окажется эзотерический орден исследователей, которые опираются на знания и легенды в борьбе со сверхъестественными чудовищами. Шоу расскажет о вымышленном регионе Фейриленд (The Fairelands). В начале каждого эпизода персонажи будут сталкиваться с необычным происшествием, которое необходимо будет разрешить. Основная задумка в том, что один выпуск будет посвящён одному делу. А это значит, что зрители смогут начать знакомство с историей с любого эпизода.

Первая часть первого расследования уже доступна на Twitch. В эфире посмотреть может каждый, но запись открывается только платным подписчикам. Через две недели запись обещают опубликовать в общий доступ, в том числе и на YouTube-канале.

Параллельно на сайт Critical Role опубликовали первые материалы по ролевой системе. Называется она тоже Candela Obscura. Там же доступен ролик, в котором рассказывается об основах механики.

В набор входят: базовое руководство, бланки для персонажей, набор пяти готовых персонажей и другие материалы. Полную версию правил команда собирается выпустить позднее в 2023-м, а пока можно знакомиться с материалами или стримами. Игроки и зрители отмечают, что Candela Obscura похожа на «Клинки во тьме» (Blades in the Dark). Систему правил называют Illuminated Worlds System.