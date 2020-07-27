    3
    Новости

    Дату выхода «Довода» убрали с сайта киносети Regal Cinemas. Ранее на нём указывалось 4 сентября

    27 июля 2020
    Кот-император
    27.07.2020
    1202
    0 минут на чтение
    Дату выхода «Довода» убрали с сайта киносети Regal Cinemas. Ранее на сайте указывалось 4 сентября

    20 июля газета The Washington Post с ссылкой на источник рассказала, что продюсеры «Довода» подготовили несколько вариантов для релиза картины: показ фильма на День благодарения (26 ноября), на Рождество или даже в следующем году. Самый ранний план — выпустить «Довод» в конце августа в Европе, а в США показать на неделю позднее, в начале сентября.

    При этом на сайте кинотеатральной сети Regal Cinemas 25 июля нашли упоминание даты — 4 сентября. Но уже на следующей день она пропала, как и полноценная «карточка» фильма. Предположительно, ни киносеть, ни Warner Bros. пока не утвердили окончательные даты. Компания точно не собирается устраивать онлайн-премьеру.

    «Довод» переносили несколько раз, сейчас у фильма нет точного релиза. Одна из стратегий продюсеров — пустить фильм в разных странах в разные даты, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Когда картина выйдет у нас, неизвестно.

    Читайте также

    Кеннет Брана о «Доводе»: сценарий фильма похож на кроссворд

    Кеннет Брана о «Доводе»: сценарий фильма похож на кроссворд

     Дмитрий Кинский |  08.06.2020 |  13 621

    Фильм должен выйти 16 июля.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Филип Рив «Экспресс „Чёрный призрак“»
    0
    6075
    Филип Рив «Экспресс „Чёрный призрак“». Красочная панорама невообразимых цивилизаций

    Достойное продолжение отличной космической оперы для подростков.

    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (вторая часть)
    0
    143860
    Дмитрий Орёл «Июль Исаака» (вторая часть)

    Обычно после свадьбы у всех героев начинается «долго и счастливо». Но не у наших — потому что есть среди них непримиримые, злые, напористые, с тёмным прошлом…

    Филип Дик, которого вы не знаете 5
    0
    72726
    Филип Дик, которого вы не знаете

    Многие работы Дика смелы и оригинальны, но подчас не очень известны. Именно о таких книгах и пойдёт речь.

    Аниме «Япония тонет 2020»: катастрофа как психоанализ нации 7
    0
    139480
    Япония тонет! Аниме «Japan Sinks 2020»: катастрофа как психоанализ нации

    Несмотря на размах разрушений, сериал, отчасти основанный на классическом романе «Гибель Дракона», полон оптимизма

    Мир без суши: если бы Земля была покрыта океаном 3
    0
    135082
    Если бы Земля была покрыта водой

    Что, если бы планета оказалась полностью во власти океана и его обитателей?

    Читаем книгу: Роберт Джордан «Дракон возрождённый» в новой редакции 1
    0
    186726
    Читаем книгу: Роберт Джордан «Дракон возрождённый» в новой редакции

    Новая версия перевода, созданная при участии фанатов.

    Книжные новинки 2020: ужасы, мистика, странная фантастика и магический реализм 1
    0
    198201
    Адам Нэвилл «Никто не уйдет живым»: хоррор про человеческую жестокость, одиночество и призраков

    Добротный хоррор, сочетающий реалистичные ужасы со сверхъестественными.

    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее 2
    0
    273580
    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее

    Милое, но очень стандартное аниме, в котором интереснее следить не за романтической историей главных героев, а за их противником.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить