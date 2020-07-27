Дату выхода «Довода» убрали с сайта киносети Regal Cinemas. Ранее на нём указывалось 4 сентября

20 июля газета The Washington Post с ссылкой на источник рассказала, что продюсеры «Довода» подготовили несколько вариантов для релиза картины: показ фильма на День благодарения (26 ноября), на Рождество или даже в следующем году. Самый ранний план — выпустить «Довод» в конце августа в Европе, а в США показать на неделю позднее, в начале сентября.

При этом на сайте кинотеатральной сети Regal Cinemas 25 июля нашли упоминание даты — 4 сентября. Но уже на следующей день она пропала, как и полноценная «карточка» фильма. Предположительно, ни киносеть, ни Warner Bros. пока не утвердили окончательные даты. Компания точно не собирается устраивать онлайн-премьеру.

«Довод» переносили несколько раз, сейчас у фильма нет точного релиза. Одна из стратегий продюсеров — пустить фильм в разных странах в разные даты, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Когда картина выйдет у нас, неизвестно.