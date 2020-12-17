Death Stranding получила обновление по мотивам Cyberpunk 2077 — с новыми заданиями и способностями!

Сегодня Kojima Productions выпустила бесплатное обновление для ПК-версии Death Stranding по мотивам Cyberpunk 2077.

В рамках коллаборации игроки получат:

Нетраннерские способности, с помощью которых можно отключить датчики, оглушить врагов или вывести из строя технику;

Новые задания с персонажами и лором из игры CD Projekt RED;

Протез руки Джонни Сильверхенда (его можно экипировать);

Новые голограммы и косметические предметы вроде очков Сильверхенда;

Мотоцикл в стиле «Киберпанка 2077».

Судя по всему, на PS4 аналогичного обновления не будет. Сейчас Death Stranding можно приобрести с 50% скидкой в Steam и EGS.