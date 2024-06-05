Дэдпул и Росомаха просят вырубить телефоны

Вас бесит, когда посреди киносеанса в зале у кого-нибудь звонит телефон, и он громким шёпотом отвечает: «Алё, я не могу говорить»? Или, того хуже, может говорить?

Что ж, Росомаху и Дэдпула это тоже раздражает. Герои будущего фильма Marvel появились в ролике, который крутят перед показом других фильмов. Они вдребезги сломали четвёртую стену, чтобы напомнить: мобильники в кино надо выключать! Не то Росомаха обложит вас таким матом, что половину ролика придётся запикать. И вы так и не узнаете, кого Marvel собирается наконец показать в «Секретных войнах».

Фильм «Дэдпул и Росомаха» выйдет в западных кинотеатрах 26 июля; о показах в России пока неизвестно.