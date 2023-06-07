Diablo IV стала самой быстро продаваемой игрой компании Blizzard

Вчера состоялся полноценный релиз Diablo IV, вскоре после чего Blizzard объявила, что новая экшен-RPG стала самой быстро продаваемой игрой в истории компании.
Игра в том числе обошла другие тайтлы студии по количеству предзаказов на ПК и консолях. Однако точные цифры не называются.
За 4 дня раннего доступа для обладателей максимального издания игроки провели в Diablo IV около 93 миллионов часов.
Diablo IV очень высоко оценили как критики (87 баллов из 100 возможных на Metacritic), так и обычные геймеры.
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Редактор
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Александр Ремизов
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