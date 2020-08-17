Дипфейк: в игру Marvel’s Spider-Man добавили лица актёров из фильмов

Пользователь YouTube под ником BabyZone, специализирующийся на роликах об играх, пасхалках и модах, опубликовал дипфейк-видео, в котором заменил лицо Питера Паркера из игры на лица актёров: Тоби Магуайера, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда. Получилось, как всегда, не без ощущения «зловещей долины», но вполне приемлемо.

В основу легла программа DeepFaceLab 2.0 (IPerov) и собственный набор данных с лицами для актёров из фильмов «Человек-Паук 3» (Тоби), «Человек-Паук: Вдали от дома» (Том) и «Новый Человек-Паук» (Эндрю). Ролики с PS4 видеоблогер записал при помощи карты Elgato 1080HD .