Какие франшизы теперь принадлежат «Диснею»? Получит ли студия абсолютную власть над киноиндустрией? Что будет с сериалами на Netflix? И увидим ли мы ещё брутальное кино про Людей Икс с рейтингом 18+? Анализируем!

Эта статья за 60 секунд

  • Компания Disney только что купила большую часть активов XXI Century Fox.
  • Disney займет до 40% американского кинорынка и сможет диктовать свои условия кинотеатрам и профсоюзам.
  • Из интернет-канала Hulu будут делать главного конкурента Netflix.
  • «Люди Икс», «Фантастическая четверка», «Дэдпул», «Аватар», «Симпсоны», «Футурама», «Чужие», «Светлячок» и «Гриффины» станут собственностью Disney.
  • Нет, у Дэдпула не отберут рейтинг 18+.
Disney купил Fox: Что это меняет? 6

Все это уже было в «Симпсонах». В одной из снятых двадцать лет назад серий Fox превратились в филиал Disney

Что купил Disney

Компания Disney только что объявила о приобретении большей части активов XXI Century Fox. В сделку вошли:

  • кино- и телестудия Fox,
  • доля в британском телеканале Sky,
  • 30% акций потокового сервиса Hulu,
  • 50% акций нидерландской телевизионно-продюсерской компании Endemol Shine Group,
  • канал Star India,
  • кабельные сети FX и National Geographic,
  • 300 международных и 22 региональных спортивных канала.

Под контролем владельцев Fox, семейства Мёрдоков, остаются каналы Fox News и Fox Sports и сети кабельных каналов FS1 и FS2.

Disney купил Fox: Что это меняет? 5

Стоимость всех рыночных активов Fox оценивается в 68 миллиардов долларов. Клан Мёрдоков также владеет медиахолдингом News Corp, в состав которого входят деловое издание The Wall Street Journal, британская газета The Times и ряд других СМИ

Это самая крупная сделка в истории Disney, ее стоимость составляет 52 миллиарда долларов. Покупка Pixar, Marvel и Lucasfilm вместе взятых обошлась компании всего в 16 миллиардов. Впрочем, сейчас это даже не рекорд: в прошлом году телекоммуникационный гигант AT&T приобрёл холдинг Time Warner за 108 миллиардов долларов.

Почему Fox всё это продали?

Мёрдоки сами выставили большую часть своих активов на продажу, решив оптимизировать свой бизнес. У Fox были и другие покупатели, но предложение Disney оказалось самым привлекательным.

По рассказам инсайдеров, в последнее время Fox стало тяжело справляться с конкуренцией на резко меняющемся рынке. У владельцев было два выхода из ситуации: либо расти и поглощать конкурентов, либо уменьшиться и сконцентрироваться на чем-то одном. Мёрдоки пошли по второму пути. Теперь они избавятся от обременительных активов, сохранят контроль над крайне прибыльными телеканалами, получат средства на развитие бизнеса и 25 процентов акций Disney.

А сыну Руперта Мёрдока Джеймсу, занимавшемуся развитием каналов Star и Sky, откроется дорога в высший руководящий состав Disney. Некоторые уже сейчас сватают младшего Мёрдока на роль преемника нынешнего руководителя Disney Боба Айгера, когда тот соберется на пенсию.

Disney купил Fox: Что это меняет? 2

Нынешний глава Disney Боб Айгер должен был уйти на покой в 2019 году. Но одновременно с анонсом сделки Disney сообщили, что контракт Айгера продлён до 2021 года, чтобы тот смог регулировать процесс слияния

На завершение всех формальностей уйдет около года, если в дело не вмешаются власти — например, Министерство юстиции, которое пытается помешать схожей сделке по приобретению Time Warner. Впрочем, анализ перешедших Disney активов показывает, что стороны предвидели возможные осложнения и постарались свести риски к нулю. Так, поскольку Disney уже владеет каналами ABC и ESPN, компания даже не стала претендовать на Fox News и Fox Sports: их покупка наверняка привлекла бы внимание антимонопольного комитета.

Что сделка дает Disney

Монополия

В прошлом году на Disney пришлось более четверти кассовых сборов на американском кинорынке, еще 13% принадлежало Fox. В этом году доля Disney пока составляет 18%, но в последние недели копилка резко пополнится за счет «Последних джедаев», которым под силу заработать в Штатах 700-800 миллионов долларов. Fox держится на уровне прошлого года. То есть после завершения сделки доля Disney на рынке вырастет почти до 40%.

С ростом доли рынка у Disney появится больше рычагов давления на индустрию. Чем меньше в Голливуде независимых студий, тем важнее отношения с самыми крупными. Disney получит козыри на переговорах с профсоюзами, сможет устанавливать минимальные размеры заработной платы, указывать, какие фильмы и в каком объеме показывать в кинотеатрах, поднимать цены на билеты — и многое другое.

Disney и сейчас пытается диктовать свою волю. В начале ноября издание Wall Street Journal рассказало, как студия давит на кинотеатры, желающие прокатывать «Последних джедаев». Disney объявили, что оставят себе 65% от сборов восьмого эпизода вместо привычных 50%, причем кинотеатры должны будут показывать картину в главном зале минимум четыре недели, иначе доля Disney вообще вырастет до 70%. Не согласны — вообще не получите в прокат один из самых прибыльных фильмов года.

Влияет Disney и на прессу. В ноябре журналисты Los Angeles Times опубликовали  расследования об отношениях компании с администрацией города Анахайма, где расположен один из крупнейших «Диснейлендов». В отместку пиар-служба Disney закрыла журналистам этого издания доступ на пресс-показы. История всколыхнула журналистские круги, и возмущенные работники «Нью-Йорк Таймс» и других крупных СМИ сами объявили бойкот пресс-показам Disney. Студии пришлось пойти на попятную и снять бан. Не последнюю роль в этом сыграла премьера «Тайны Коко», которой требовалось внимание прессы.

Disney купил Fox: Что это меняет? 1

Журналисты обвинили Disney в том, что компания якобы уже двадцать лет недоплачивает налоги в бюджет Анахайма и лоббирует в городской администрации выгодные для себя решения

Hulu — ответ Netflix

В руки Disney переходит 30% акций сервиса потокового видео Hulu. Студия уже владеет другими 30%, так что теперь у неё контрольный пакет — Disney сможет решать дальнейшую судьбу ресурса.

Вариантов у компании хватает, и многое будет зависеть от остальных акционеров: телекоммуникационного гиганта Comcast, которому принадлежит еще 30%, и медиахолдинга Time Warner, владеющего 10%. О Time Warner беспокоиться не стоит: компания сейчас проходит процедуру продажи другому медиагиганту AT&T и ждет суда, способного разрешить или запретить сделку. А вот Comcast может как остановить поставку нового контента, так и продать свою долю Disney — или же добиваться решения властей, которые могут заставить новых владельцев продать свою долю в Hulu ради одобрения остальной сделки.

Disney купил Fox: Что это меняет? 7

По рассказам инскайдеров, все акционеры Hulu в последние два года безрезультатно пытались выкупить полный пакет акций ресурса

Disney, скорее всего, будет держаться за Hulu обеими руками. Компания уже объявила, что намерена открыть собственный стриминговый сервис и к 2019 году вывести свои сериалы с Netflix (а это, среди прочего, телевселенная «Сорвиголовы»). Но развиваться с нуля сложно: аудитория вряд ли захочет оформлять еще одну подписку. Проще сделать ставку на уже успешный сервис с растущей аудиторией в 12 миллионов человек и 250 тысяч зрителей нового кабельного канала Hulu Live TV. Сам Айгер упомянул, что Disney планирует превратить Hulu в дом для своего контента, ориентированного на взрослую аудиторию, — а это в первую очередь фильмы и сериалы от Fox.

Пока что Hulu убыточен: его потери за первые девять месяцев года составили 560 миллионов долларов. Но за это время сервис добился успехов в производстве собственного контента. Сериал «Рассказ служанки» даже удостоился премии «Эмми» в номинации «Лучшая драма».

Классические франшизы

Всё это скоро станет собственностью «Диснея»

К Disney перейдёт и множество принадлежащих Мёрдокам франшиз, в том числе «Аватар», «Чужие», «Планета обезьян», «Ледниковый период», «Хищник», «Крепкий орешек», «Один дома» и многое другое. Не меньше в списке и сериалов: в собственности Disney окажутся «Симпсоны», «Футурама», «Гриффины», «Американская история ужасов», «Родина», «Фарго», «Побег из тюрьмы», «Секретные материалы», «Как я встретил вашу маму», «МЭШ», «Баффи», «Светлячок».

Возможности тут безграничны. Показы на Hulu, аттракционы в «Диснейленде», возрождения закрытых шоу, например, «Светлячка» или «Футурамы», новые полнометражные «Симпсоны»… Скорее всего, Disney не будет вмешиваться в производство, и вся продукция Fox станет выходить под отдельным брендом, как и у Marvel, Pixar и Lucasfilm.

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Хью Джекман намекнул, что не против камео в «Мстителях». Но большую (кроме Дэдпула) часть мутантов в ближайшем будущем наверняка ждёт рекаст и рестарт

Но главное — Disney получает права на «Людей Икс» и «Фантастическую четверку». «Дэдпул 2», «Новые мутанты», «Темный Феникс», «Гамбит» и «Сила Икс» выйдут уже при новой власти. В перспективе это сулит расширение супергеройской линейки, появление мутантов в «Мстителях» и один из самых масштабных кроссоверов всех времён — эпическое противостояние «Мстители против Людей Икс».

Многие тут же начали опасаться, что «семейный» Disney запретит съёмки фильмов с рейтингом «18+». Но на сегодняшнем выступлении перед инвесторами Боб Айгер специально это опроверг: компания не против такого контента, если он пользуется спросом.

[«Дэдпул»], очевидно, всегда был и будет под брендом Marvel. Мы считаем, что для фильмов Marvel с рейтингом R вроде «Дэдпула» можно создать отдельный бренд. Если мы заранее дадим понять зрителям, чего им ждать [от фильмов], то, мне кажется, у нас всё будет отлично.

Disney купил Fox: Что это меняет? 4

Кроме прочего, Disney получает в свое распоряжение около трех с половиной сотен международных и региональных каналов. Налицо планы компании нарастить глобальное присутствие на экранах телевизоров.

Два крупных слияния за последний год намекают на то, что новые подобные сделки неизбежны: в конкурентной борьбе другие крупные компании будут либо сливаться, либо гибнуть. Медиарынок ждут серьезные перемены — и Disney будет на нём одним из главных игроков.

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Алексей Ионов
Алексей Ионов

Журналист, переводчик, издатель, лентяй. Любит писать лонгриды и заваливать сроки.


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