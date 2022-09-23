«Добро пожаловать в мой мир» — новый синематик WoW: Wrath of the Lich King Classic

Blizzard выпустила новый кинематографический трейлер дополнения Wrath of the Lich King Classic для World of Warcraft.
В ролике можно увидеть, как герои Азерота отправляются в Нордсколл, чтобы сразиться с прислужниками Артаса.
Релиз аддона состоится 27 сентября в 01:00 по МСК.
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