«Добро пожаловать в мой мир» — новый синематик WoW: Wrath of the Lich King Classic

Blizzard выпустила новый кинематографический трейлер дополнения Wrath of the Lich King Classic для World of Warcraft.

В ролике можно увидеть, как герои Азерота отправляются в Нордсколл, чтобы сразиться с прислужниками Артаса.

Релиз аддона состоится 27 сентября в 01:00 по МСК.