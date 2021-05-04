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    Новости

    Доктор Стрэндж должен был заглянуть в финал «ВандыВижна»

    4 мая 2021
    Дмитрий Кинский
    04.05.2021
    1058
    0 минут на чтение
    Доктор Стрэндж должен был заглянуть в финал «ВандыВижна»

    Глава Marvel Studios Кевин Файги в одном из интервью рассказал, что изначально Доктор Стрэндж в исполнении Бенедикта Камбербэтча должен был появиться в финале «ВандыВижна».

    Но от этой задумки авторы решили отказаться, чтобы не смещать акценты, а сценарий переписали.

    Некоторые могут сказать: «О, было бы здорово увидеть Доктора Стрэнджа». Но тогда все внимание было бы приковано к нему, а мы не хотели отнимать этого у Ванды. Ровно как и превращать финал сериала в рекламу следующего фильма с белым парнем, который говорит: «Позвольте мне показать, как надо обращаться с силой».

    Судя по всему, в сценарий «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия», который будет напрямую связан с сериалом, тоже пришлось внести правки.

    Кинокомикс выйдет 23 марта 2022 года.

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     Дмитрий Кинский |  11.03.2021

    Фильм выйдет следующей весной.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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