DreamWorks ведет переговоры с оригинальным актерским составом «Шрэка» для пятой части

Творческий партнер DreamWorks Animation (и по совместительству гендиректор Illumination) Крис Меледандри рассказал, что анимационная студия ведет переговоры с оригинальным актерским составом «Шрэка», чтобы привлечь его к работе над новой часть.

И хотя пока никаких сделок заключено не было, сами переговоры проходят в положительном ключе.

Переговоры начались уже сейчас. И мы получили огромный энтузиазм со стороны актеров, желающих вернуться.

Также Меледандри намекнул, что в будущем мы можем увидеть спин-офф про Осла. Тем более что сам Эдди Мерфи, подарившей ему голос, тоже хотел бы увидеть про него отдельный мультфильм.