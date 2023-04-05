DreamWorks ведет переговоры с оригинальным актерским составом «Шрэка» для пятой части

Творческий партнер DreamWorks Animation (и по совместительству гендиректор Illumination) Крис Меледандри рассказал, что анимационная студия ведет переговоры с оригинальным актерским составом «Шрэка», чтобы привлечь его к работе над новой часть.
И хотя пока никаких сделок заключено не было, сами переговоры проходят в положительном ключе.
Переговоры начались уже сейчас. И мы получили огромный энтузиазм со стороны актеров, желающих вернуться.
Также Меледандри намекнул, что в будущем мы можем увидеть спин-офф про Осла. Тем более что сам Эдди Мерфи, подарившей ему голос, тоже хотел бы увидеть про него отдельный мультфильм.
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Александр Ремизов
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