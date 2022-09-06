Джанкарло Эспозито проговорился о новой игре по «Звёздным войнам»

В начале сентября в Канаде прошёл фестиваль Fan Expo Canada 2022, куда в качестве гостя пригласили актёра Джанкарло Эспозито («Мандалорец», «Пацаны»). На панели он отвечал на вопросы гостей, и один из участников спросил, не хочет ли артист сыграть в видеоигре по «Звёздным войнам». Мол, в «Звёздных войнах» Эспозито снялся, в видеоигре тоже уже снялся (сыграл главного злодея в Far Cry 6), почему бы не совместить.

О боже, вы смеётесь? Это было бы чудесно. Я слышал, что Навид из Монреаля, сценарист Far Cry, начал работать над игрой по «Звёздным войнам», он делает что-то для шведской компании, о которой почти ничего не знаю. Но я ему позвоню. Джанкарло Эспозито

По всей видимости, актёр говорил про сценариста Навида Хавари. Он работал над несколькими играми Ubisoft, включая Far Cry 4, 5, 6 и Primal, а также над Splinter Cell: Blacklist. Эспозито упомянул, что Хавари перешёл в шведскую компанию, и это косвенно подтверждает недавний инсайд о работе над игрой по вселенной «Звёздных войн» в открытом мире. Якобы ей занимается Massive Entertainment, подразделение Ubisoft в Мальмё (Швеция).

Massive Entertainmen известна по многопользовательским шутерам The Division, а сейчас компания занимается масштабной игрой по «Аватару». Недавно её перенесли с декабря на март 2024-го.

Наверняка перенос игры означает и перенос безымянного проекта по «Звёздным войнам» — вряд ли он увидит свет раньше 2025-го или 2026-го.

Джанкарло Эспозито и ранее несколько раз оговаривался о проектах, в которых участвует. Например, после выхода первого сезона «Мандалорца» он намекнул, что у сериала будет ещё как минимум два сезона. А недавно актёр подтвердил возвращение в третьем сезоне.