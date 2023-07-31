Джастин Симиен не знал, что братья Гловеры пишут сценарий для «Лэндо» вместо него

Джастин Симиен, шоураннер сериала по «Звездным войнам» про Лэндо Калриссиана, не знал, что он больше не закреплен за проектом.

То, что теперь вместо него сценарий пишут братья Гловеры, он понял из новостей. Представители Lucasfilm его об этом почему-то не предупредили.

Но, судя по всему, Симиен не только не остался в обиде, но и с нетерпением ждет шоу:

Я узнал об этом прямо сейчас. Дональд — национальное достояние. Я рад, что ему и Стивену удалось продвинуть этого персонажа вперед. Не могу дождаться, чтобы увидеть это.

Ранее Симиен признался, что не слышал о проекте с 2020 года. Тогда он показал драфт сценария, и ему показалось, что руководству понравилась придуманная им история.