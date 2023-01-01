Джеймс Ганн снимет новый фильм про Супермена

Творческий руководитель киновселенной DC Джеймс Ганн подтвердил, что лично выступит режиссером и сценаристом нового «Супермена» с подзаголовком «Наследие».
По словам постановщика, Питер Сафран и другие коллеги очень долго уговаривали его снять фильм, но он не мог решиться на этот шаг до недавнего времени.
То, что я пишу какой-то фильм, не значит, что я достаточно чувствую его костями, визуально и эмоционально, чтобы потратить больше двух лет на режиссуру. Но мне нравится этот сценарий. И я невероятно взволнован.
Новая картина будет посвящена молодому Кларку Кенту, который пытается соблюсти баланс между жизнью обычного землянина и наследием криптонца.
Премьера состоится 11 июля 2025 года .
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