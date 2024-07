Джон Скальци заключил новую сделку на десять книг

Издательства Tor Publishing Group и Tor UK заключили новую пакетную сделку с писателем Джоном Скальци, автором романа «Люди в красном» и циклов «В клетке», «Зависимость» и «Война старика». По условиям соглашения Скальци обязуется написать для Tor ещё десять новых романов, сумма сделки оценивается в крупное семизначное число (по словам самого писателя, он получит по 300 тысяч долларов авансом за каждую книгу плюс роялти).

Примечательно, что первая книга по новому контракту должна выйти аж в 2029 году — в 2015 году Скальци уже заключил с Tor другой оптовый договор суммой в 3,4 миллиона долларов. По нему он обязался написать 13 книг (10 взрослых и 3 подростковых) в течение десяти следующих лет. И теперь у Скальци остался всего один год, чтобы сдать шесть оставшихся по этому договору книг.

С другой стороны, три последние книги Скальци побили все рекорды по скорости продаж, четыре романа из текущего контракта попали в список бестселлеров New York Times, автор продал права на экранизацию всех вышедших по этому соглашению книг, так что желание Tor заключить с автором новый долгоиграющий договор вполне понятны.

Следующий роман Скальци, When The Moon Hits Your Eye, должен выйти в марте 2025 года.