Джордж Мартин написала около 1100 страниц «Ветров зимы»

Джордж Мартин в ток-шоу Tooning Out the News рассказал, что написал около 1100-1200 страниц «Ветров зимы», но ему еще предстоит закончить 400-500 страниц.
Ведущий предложил ему разделить книгу на три части и выпускать по одной в год, чтобы все были счастливы, но писатель в ответ лишь посмеялся.
Также, по словам Мартина, он все еще пишет свои романы на компьютере на DOS в текстовом редакторе WordStar.
Когда выйдут долгожданные «Ветра зимы», пока неизвестно.
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Дмитрий Кинский | 25.10.2022
Выход книги уже не за горами.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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