Джордж Мартин написала около 1100 страниц «Ветров зимы»

Джордж Мартин в ток-шоу Tooning Out the News рассказал, что написал около 1100-1200 страниц «Ветров зимы», но ему еще предстоит закончить 400-500 страниц.

Ведущий предложил ему разделить книгу на три части и выпускать по одной в год, чтобы все были счастливы, но писатель в ответ лишь посмеялся.

Также, по словам Мартина, он все еще пишет свои романы на компьютере на DOS в текстовом редакторе WordStar.

Когда выйдут долгожданные «Ветра зимы», пока неизвестно.