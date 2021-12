Джордж Мартин в восторге от Elden Ring

Джордж Мартин, приложивший руку к разработке Elden Ring, в блоге поделился впечатлениями от работы над игрой вместе с FromSoftware.

Создателю «Песни льда и пламени» предложил принять участие в проекте лично геймдиректор Хидэтака Миядзаки.

На самом деле видеоигры не по моей части. Хотя я играл в некоторые на заре времен, по большей части в стратегии вроде Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms и Master of Orion. Но предложение было слишком интересным, чтобы от него отказываться.