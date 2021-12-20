Джордж Мартин в восторге от Elden Ring

Джордж Мартин, приложивший руку к разработке Elden Ring, в блоге поделился впечатлениями от работы над игрой вместе с FromSoftware.

Создателю «Песни льда и пламени» предложил принять участие в проекте лично геймдиректор Хидэтака Миядзаки.

На самом деле видеоигры не по моей части. Хотя я играл в некоторые на заре времен, по большей части в стратегии вроде Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms и Master of Orion. Но предложение было слишком интересным, чтобы от него отказываться.

По словам Мартина, разработчики хотели от него «немногого»: придумать глубокий, темный, резонансный мир, который лег бы в основу игры.

А так уж получилось, что я люблю создавать миры и придумывать истории.

В заключение писатель отметил, что Elden Ring выглядит невероятно.

Релиз состоится 24 февраля 2022 года на всех основных платформах.