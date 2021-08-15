Экранизация «Спауна» обзавелась новым сценаристом

The Hollywood Reporter сообщает, что работа над многострадальным «Спауном» возобновлена: проект обрёл нового сценариста. Им стал Брайан Такер, автор криминальной драмы «Город порока» с Расселлом Кроу и Марком Уолбергом. Продюсирует проект по-прежнему Джейсон Блум со своей компанией Blumhouse.

Главную роль должен был исполнить Джейми Фокс, а Джереми Реннер — сыграть детектива по прозвищу Твич, однако на данный момент неизвестно, участвуют ли они в проекте. Фильм находится в разработке ещё с 2017 года, в таким проекте-долгострое непросто удержать звёзд. Согласно инсайдерам, актёры могут вернуться в проект после прочтения новой версии сценария, но уверенности в этом нет, поскольку когда-то их привлек первоначальный вариант, написанный Тоддом Макфарлейном.

Комикс рассказывает о секретном агенте, который был предан и убит, после чего его душа отправлена ​​в ад. Находясь там, он заключает сделку с демоном, который позволяет ему вернуться на Землю, чтобы увидеть свою жену в последний раз. Он возрождается, но со стёртой памятью и изуродованный. Он осознаёт, что с его смерти прошло пять лет, и его жена замужем за его лучшим другом, а он — сверхсильное порождение ада.

«Спаун» был создан в 1992 году Макфарлейном, одним из основателей Image Comics. С тех пор комикс публиковался постоянно, что сделало его самым продолжительным инди-изданием. Макфарлейн в настоящее время пытается расширить вселенную «Спауна»: до выхода первого выпуска King Spawn осталось несколько недель.

Комикс был экранизирован как полнометражный хоррор-фильм в 1997 году с Майклом Джей Уайтом в главной роли, а также адаптирован как мультсериал HBO в конце 1990-х годов.