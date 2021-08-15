    3
    Новости

    Экранизация «Спауна» обзавелась новым сценаристом

    15 августа 2021
    15.08.2021
    293
    1 минута на чтение
    Экранизация «Спауна» обрела нового сценариста

    The Hollywood Reporter сообщает, что работа над многострадальным «Спауном» возобновлена: проект обрёл нового сценариста. Им стал Брайан Такер, автор криминальной драмы «Город порока» с Расселлом Кроу и Марком Уолбергом. Продюсирует проект по-прежнему Джейсон Блум со своей компанией Blumhouse.

    Главную роль должен был исполнить Джейми Фокс, а Джереми Реннер — сыграть детектива по прозвищу Твич, однако на данный момент неизвестно, участвуют ли они в проекте. Фильм находится в разработке ещё с 2017 года, в таким проекте-долгострое непросто удержать звёзд. Согласно инсайдерам, актёры могут вернуться в проект после прочтения новой версии сценария, но уверенности в этом нет, поскольку когда-то их привлек первоначальный вариант, написанный Тоддом Макфарлейном.

    Комикс рассказывает о секретном агенте, который был предан и убит, после чего его душа отправлена ​​в ад. Находясь там, он заключает сделку с демоном, который позволяет ему вернуться на Землю, чтобы увидеть свою жену в последний раз. Он возрождается, но со стёртой памятью и изуродованный. Он осознаёт, что с его смерти прошло пять лет, и его жена замужем за его лучшим другом, а он — сверхсильное порождение ада.

    «Спаун» был создан в 1992 году Макфарлейном, одним из основателей Image Comics. С тех пор комикс публиковался постоянно, что сделало его самым продолжительным инди-изданием. Макфарлейн в настоящее время пытается расширить вселенную «Спауна»: до выхода первого выпуска King Spawn осталось несколько недель.

    Комикс был экранизирован как полнометражный хоррор-фильм в 1997 году с Майклом Джей Уайтом в главной роли, а также адаптирован как мультсериал HBO в конце 1990-х годов.

    Читайте также

    Спаун. Книга 1

    Спаун. Книга 1. Классика супергероики

     Александр Киселев |  05.10.2016

    Одно из главных событий на отечественном рынке локализованных комиксов.

    Джереми Реннер присоединился к актёрскому составу фильма

    Джереми Реннер сыграет в фильме «Спаун»

     Кот-император |  10.07.2018

    Реннер сыграет детектива Твича Уильямса, который будет помогать герою.

    Тодд Макферлейн: производство «Спауна» на всё том же этапе

    Тодд Макферлейн: производство «Спауна» на всё том же этапе

     Кот-император |  24.05.2019

    Создатель героя рассказал, что готов покинуть проект, если вмешательство в сценарий будет значительным.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2021 17
    0
    1689
    Эйприл Женевьева Тухолки «Бессердечное милосердие»: сага о Беовульфе с девушкой в главной роли

    Мифологическое фэнтези на основе европейских саг, в котором обязательный Герой заменён Героиней.

    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»
    0
    1717
    Читаем рассказ А. Халецкого «Сегодня ночью»

    Это постапокалиптическая история рассказывает об операции по захвату гоблинов. Учёным удаётся развязать язык этим тварям, и вскоре они раскрывают немало интересного своём племени.

    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные догадки палеонтологов 11
    0
    53392
    Какими могли быть динозавры? Мозг в заднице, солнечная батарея и другие странные теории палеонтологов

    Палеонтологам часто приходится строить версии наугад. Порой из этого рождаются безумные теории — которые могут быть бредом или гениальной догадкой.

    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона» 15
    0
    60512
    Это (не) ремейк: что такое ребилд «Евангелиона»

    К премьере четвёртой и последней картины объясняем, что такое эти «ребилды» и что сейчас происходит с Синдзи, Рэй и Аской.

    Читаем книгу: Джим Батчер «Летний рыцарь». Новое приключение Гарри Дрездена
    0
    110757
    Читаем книгу: Джим Батчер «Летний рыцарь». Новое приключение Гарри Дрездена

    Чародею предстоит остановить зарождающийся конфликт Летнего и Зимнего двора.

    «Я снимаю кино для ребёнка в каждом из нас». Блиц-интервью с создателями фильма «Главный герой». 1
    0
    120839
    «Я снимаю кино для ребёнка в каждом из нас». Блиц-интервью с создателями фильма «Главный герой».

    Райан Рейнольдс рассказывает о силе эмоций, Джоди Комер — о самовыражении, а режиссёр Шон Леви — о внутреннем ребёнке. 

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 6
    0
    176162
    Читаем книгу: Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками»

    Самое начало романа показывает нам совсем другую Александру Самохину — спустя почти пятнадцать лет после событий первой книги.

    «Главный герой» глазами геймера. Самый правильный фильм об играх? 3
    0
    192643
    «Главный герой» глазами геймера. Самый правильный фильм об играх?

    Тот редкий случай, когда ленте удаётся усидеть сразу на трёх стульях.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить