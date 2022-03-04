Elden Ring исчезает у российских игроков в Steam? Непонятно

Российские пользователи Steam пожаловались, что сегодня у них пропала Elden Ring — судя по всему, из-за автоматического оформления возврата средств.

Причем одним игрокам вернулись деньги за покупку, а другим — нет. У некоторых новый «соулслайк» FromSoftware исчез прямо посреди сессии.

С чем это связано, непонятно. Геймеры предположили, что таким образом издатель Bandai Namco решил ввести против России санкции.

Мы на всякий случай проверили сразу две копии Elden Ring — обычную и предназначенную для прессы. Обе на месте и исправно работали даже после нескольких перезапусков.

Также мы запросили комментарий у SoftClub, которая занимается дистрибуцией игры на территории Россси.