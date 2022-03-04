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    Новости

    Elden Ring исчезает у российских игроков в Steam? Непонятно

    5 марта 2022
    05.03.2022
    966
    0 минут на чтение
    Elden Ring исчезает у российских игроков в Steam? Непонятно

    Российские пользователи Steam пожаловались, что сегодня у них пропала Elden Ring — судя по всему, из-за автоматического оформления возврата средств.

    Причем одним игрокам вернулись деньги за покупку, а другим — нет. У некоторых новый «соулслайк» FromSoftware исчез прямо посреди сессии.

    С чем это связано, непонятно. Геймеры предположили, что таким образом издатель Bandai Namco решил ввести против России санкции.

    Мы на всякий случай проверили сразу две копии Elden Ring — обычную и предназначенную для прессы. Обе на месте и исправно работали даже после нескольких перезапусков.

    Также мы запросили комментарий у SoftClub, которая занимается дистрибуцией игры на территории Россси.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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