Elden Ring исчезает у российских игроков в Steam? Непонятно

Российские пользователи Steam пожаловались, что сегодня у них пропала Elden Ring — судя по всему, из-за автоматического оформления возврата средств.
Причем одним игрокам вернулись деньги за покупку, а другим — нет. У некоторых новый «соулслайк» FromSoftware исчез прямо посреди сессии.
С чем это связано, непонятно. Геймеры предположили, что таким образом издатель Bandai Namco решил ввести против России санкции.
Мы на всякий случай проверили сразу две копии Elden Ring — обычную и предназначенную для прессы. Обе на месте и исправно работали даже после нескольких перезапусков.
Также мы запросили комментарий у SoftClub, которая занимается дистрибуцией игры на территории Россси.
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Редактор
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