Актриса Эмилия Кларк, исполнившая в «Игре престолов» роль Дейенерис Таргариен, рассказала, из-за кого в кадр попал злосчастный стаканчик из «Старбакса», который в своё время высмеяли зрители (HBO почти сразу заретушировала его у себя на серверах, но было слишком поздно).

В передаче Джимми Фэллона артистка рассказала, что долгое время виновницей считали её, но потом один виновник всё-таки признался. Можно сказать, ему удалось вжиться в роль до самого конца!

.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO

— Fallon Tonight (@FallonTonight) October 31, 2019