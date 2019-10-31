Актриса Эмилия Кларк, исполнившая в «Игре престолов» роль Дейенерис Таргариен, рассказала, из-за кого в кадр попал злосчастный стаканчик из «Старбакса», который в своё время высмеяли зрители (HBO почти сразу заретушировала его у себя на серверах, но было слишком поздно).
В передаче Джимми Фэллона артистка рассказала, что долгое время виновницей считали её, но потом один виновник всё-таки признался. Можно сказать, ему удалось вжиться в роль до самого конца!
У нас была вечеринка перед «Эмми». Рядом со мной сидел Конлет (Варис). Он придвинулся ко мне и сказал: «Эмилия, мне нужно тебе кое-то сказать. Милая, кофейный стаканчик принадлежал мне! Я не хотел признаваться раньше, чтобы все подумали на тебя».
.@EmiliaClarke reveals once and for all who the real #GameofThrones coffee cup culprit is! More with @EmiliaClarke on #FallonTonight! pic.twitter.com/4T8AKiqIQO
— Fallon Tonight (@FallonTonight) October 31, 2019
Ранее в сети появилось сразу несколько новостей об «Игре престолов». HBO готовят приквел «Дом Дракона», посвящённый правлению и падению Таргариенов. Его действие развернётся за 300 лет до основных событий. А шоураннеры оригинала недавно рассказали зрителям, как взялись за сериал: «Мы не знаем, почему Мартин доверился нам». А ранее стало известно, что они покинули должности кураторов новых фильмов по «Звёздным войнам».
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