Эмма Стоун вернётся к роли Круэллы во второй части фильма

Согласно Deadline, актриса закрывает сделку с Disney на исполнение главной роли во второй части «Круэллы». Информация о разработке сиквела появилась ещё в начале июня.

Фильм вышел в мае по гибридной системе. В сложные коронавирусные времена он заработал 220 миллионов долларов и неплохо показал себя на стриминге. Уже спустя неделю после начала проката Disney сообщила, что в студии довольны сборами фильма и готовы объявить о своих планах на продолжение ещё на ранней стадии разработки второй части.

Предположительно, режиссёр Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара, работавшие над первой частью, займутся и продолжением.

После иска Скарлетт Йоханссон против Диснея из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы» в новостях появилось много поспешных предположений о том, что другие актёры собираются подать судебные иски на студию, в том числе и Эмма Стоун. Пока что этого не произошло, и в свете последних новостей вряд ли случится. Более того, сделка с Эммой Стоун может быть хорошим знаком для Disney после конфликта студии со Скарлетт Йоханссон и некоторых репутационных убытков.