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    Новости

    Эмма Стоун вернётся к роли Круэллы во второй части фильма

    14 августа 2021
    14.08.2021
    285
    1 минута на чтение
    «Есть ли у тебя инстинкт убийцы?»: второй трейлер «Круэллы»

    Согласно Deadline, актриса закрывает сделку с Disney на исполнение главной роли во второй части «Круэллы». Информация о разработке сиквела появилась ещё в начале июня.

    Фильм вышел в мае по гибридной системе. В сложные коронавирусные времена он заработал 220 миллионов долларов и неплохо показал себя на стриминге. Уже спустя неделю после начала проката Disney сообщила, что в студии довольны сборами фильма и готовы объявить о своих планах на продолжение ещё на ранней стадии разработки второй части.

    Предположительно, режиссёр Крэйг Гиллеспи и сценарист Тони МакНамара, работавшие над первой частью, займутся и продолжением.

    После иска Скарлетт Йоханссон против Диснея из-за гибридного релиза «Чёрной вдовы» в новостях появилось много поспешных предположений о том, что другие актёры собираются подать судебные иски на студию, в том числе и Эмма Стоун. Пока что этого не произошло, и в свете последних новостей вряд ли случится. Более того, сделка с Эммой Стоун может быть хорошим знаком для Disney после конфликта студии со Скарлетт Йоханссон и некоторых репутационных убытков.

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    «Круэлла» — это антидиснеевский фэшн-панк про раздвоение личности

     Алексей Ионов |  03.06.2021

    Не просто предыстория злодейки из мультика про далматинцев, но и отвязное кино про раздвоение личности и про то, что для успеха в жизни нужно быть немножечко Круэллой.

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    Disney уже начал разработку второй части «Круэллы»

     Кот-император |  05.06.2021

    Фильм вышел в российских кинотеатрах 3 июня.

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