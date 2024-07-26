Эпоха Расцвета Республики в комиксах закончится на серии Fear of the Jedi

В рамках Comic-Con в Санд-Диего объявили, что эпоха Расцвета Республики в комиксах по «Звездным войнам» закончится на серии Star Wars: The High Republic — Fear of the Jedi.
Главной героиней будет джедай Кив Треннис, которая уже неоднократно появлялась в предыдущих комиксах.
Также на страницы заглянет джедай-вуки Келнакка из недавно вышедшего сериала «Аколит». Также он получит сольный комикс.
Fear of the Jedi стартует в феврале 2025 года, а комикс про Келнакку выйдет в сентябре 2024-го.
Что касается книг, то «Аколит» получит привел под названием Wayseeker за авторством Иустины Айэленд — про мастеров-джедаев Вернестру Рво и Индару.
Книга ожидается на полках магазинов 6 мая 2025 года.
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