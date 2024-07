Эпоха Расцвета Республики в комиксах закончится на серии Fear of the Jedi

В рамках Comic-Con в Санд-Диего объявили, что эпоха Расцвета Республики в комиксах по «Звездным войнам» закончится на серии Star Wars: The High Republic — Fear of the Jedi.

Главной героиней будет джедай Кив Треннис, которая уже неоднократно появлялась в предыдущих комиксах.

Также на страницы заглянет джедай-вуки Келнакка из недавно вышедшего сериала «Аколит». Также он получит сольный комикс.

Fear of the Jedi стартует в феврале 2025 года, а комикс про Келнакку выйдет в сентябре 2024-го.

Что касается книг, то «Аколит» получит привел под названием Wayseeker за авторством Иустины Айэленд — про мастеров-джедаев Вернестру Рво и Индару.

Книга ожидается на полках магазинов 6 мая 2025 года.