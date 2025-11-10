КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

«Хищник: Планета смерти»: как этот анти-«Аватар» уловил главную тему франшизы
«Звёздный десант»: как была создана антифашистская антиэкранизация
Какие фильмы смотреть в ноябре 2025? 5 главных мировых премьер
Невероятно красивые готические фильмы

Классика

Мама, я полюбила вампира! 10 фильмов о фантастически опасных связях
Kingsman: серия комиксов и фильмов супершпионской фантастики
Новости

«Есть только война»: трейлер мультфильмов для Warhammer TV

Кот-император
10 ноября 09:55
470
1 минута на чтение
Студия Games Workshop запустила стриминг Warhammer TV, на котором планируют выкладывать мультфильмы по вселенной Warhammer. На днях Warhammer TV представил свой трейлер, анонсирующий серию короткометражных мультфильмов. Этот проект под общим названием «Есть только война» уже сравнивают с сериалом «Любовь, смерть и роботы».
Один из мультфильмов будет посвящён Сёстрам Битвы, и главную героиню озвучила Дебора Вайлд — голос Лаэ'зели из Baldur's Gate 3. А ещё в трейлере можно увидеть эльдаров и берсеркера-кхорнита из легиона Пожирателей Миров. Некоторые фанаты считают, что мультфильм с кхорнитом — продолжение фанатского мультфильма «Астартес», чей создатель, Сьяма Педерсен, теперь работает на Games Workshop официально.
Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

Рекомендуем
В сети впервые опубликовали неизданное стихотворение Набокова о Супермене. Мы его перевели
«Мир Фантастики» запускает мобильное приложение!
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Мир фантастики № 264 (ноябрь 2025)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Лучшее научно-фантастическое аниме»
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Создатель кролика Роджера забрал у Disney права на персонажа

Новости

Юмор, приключение и легкостью «Новой надежды» — Шон Леви про фильм «Звёздные войны: Звёздный истребитель»
Премьера 28 мая 2027 года.

Новости

Фамке Янссен не хочет возвращаться к роли Джин Грей в будущих «Мстителях»
Актриса сконцентрирована на других проектах.

Новости

Супергеройский хит Dispatch может получить второй сезон
Финал первого сезона выйдет в среду.

Новости

Сценарист и геймдизайнер Kingdom Come: Deliverance присоединился к команде «Ведьмака 4»

Новости

У «Хищника: Планета смерти» — лучшие стартовые сборы из всех «Хищников»
Но фильм пока ещё не окупился.

Новости

Автор «Из многих» о нейросетях: «Я ненавижу ИИ»

Новости

Роман Карины Шаинян «Саспыга» получит экранизацию
Съемки пройдут на месте действия романа — в Горном Алтае.

Новости

Гильермо дель Торо стал свидетелем паранормального убийства — по крайней мере, так считает сам режиссер
Режиссер явно одержим мистикой.

Новости

Новая игра от создателя «Зайчика», славянские адвенчуры и не только — что будет на «Comic Con Игромир»
Показать ещё
Рекомендуем
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты