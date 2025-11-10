«Есть только война»: трейлер мультфильмов для Warhammer TV

Студия Games Workshop запустила стриминг Warhammer TV, на котором планируют выкладывать мультфильмы по вселенной Warhammer. На днях Warhammer TV представил свой трейлер, анонсирующий серию короткометражных мультфильмов. Этот проект под общим названием «Есть только война» уже сравнивают с сериалом «Любовь, смерть и роботы».

Один из мультфильмов будет посвящён Сёстрам Битвы, и главную героиню озвучила Дебора Вайлд — голос Лаэ'зели из Baldur's Gate 3. А ещё в трейлере можно увидеть эльдаров и берсеркера-кхорнита из легиона Пожирателей Миров. Некоторые фанаты считают, что мультфильм с кхорнитом — продолжение фанатского мультфильма «Астартес», чей создатель, Сьяма Педерсен, теперь работает на Games Workshop официально.

