«Есть вопросы?»: тизер «Армии воров», приквела «Армии мертвецов»

Netflix показал первый тизер «Армии воров» — авантюрного боевика про взломщика Людвига Дитера из фильма «Армия мертвецов» Зака Снайдера.
Лента — приквел к картине Снайдера, но она сосредоточится не на вспышке зомби-вируса, а на приключениях Дитера. Сам Снайдер выступает продюсером, а снял фильм Маттиас Швайгхёфер, он же исполнитель главной роли.
Сюжет развернётся вокруг нового дела Дитера, которого втягивает загадочная нанимательница. Дитер вместе с несколькими самыми разыскиваемыми преступниками Интерпола должны ограбить самые известные сейфы по всей Европе.
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Точной даты выхода у фильма пока нет — ориентировочно он выйдет осенью.
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