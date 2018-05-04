Канадская певица Селин Дион, известная во всём мире по песне My Heart Will Go On для «Титаника» Кэмерона, выпустила новый клип на песню Ashes. А Дэдпул исполнил в нём очень чувственный танец, смотрите скорее!

Дэдпул появляется почти сразу и начинает танцевать рядом с певицей. В конце ролика он обращается к Селин Дион и говорит, что её выступление было потрясающим, но отмечает, что песня слишком хороша для его фильма: «Это ведь „Дэдпул 2“, а не „Титаник“». Супергерой просит исполнительницу спеть похуже, она гневно отвергает это предложение и называет Дэдпула Человеком-пауком.

Как бы там ни было, Хью Джекман был всё же неправ, когда обозвал Дэдпула «совсем не величайшим шоуменом». Не так давно Болтливый наёмник ввалился в его постель и помешал записать поздравление, поэтому актёр и обиделся.

Когда ты пытаешься записать сердечное поздравление с днём рождения, но тебя прерывает наименее величайший шоумен

Всё это можно считать отсылкой и даже пародией на недавний мюзикл с Хью Джекманом «Величайший шоумен».

«Дэдпул 2» выйдет в российский прокат 17 мая.

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Кот-редактор
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