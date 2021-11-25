Фанат представил проект игры Van Buren — возрождения отмененной Fallout 3

В начале 2000-х игрой Van Buren занималась студия Black Isle, которая выпустила первые две части Fallout. Изначально эта RPG должна была стать Fallout 3, но она была отменена в 2003 году из-за банкротства издателя Interplay Entertainment и последующего закрытия студии Black Isle. После закрытия студии права на франшизу Fallout перешли к Bethesda, которая выпустила свою версию Fallout 3 в 2008 году. Эта игра в результате никак не была связана с Van Buren.

В сети были опубликованы скриншоты из игры Van Buren — возрождения оригинальной Fallout 3, которую заново разрабатывает энтузиаст Адам Лацко. Он и поделился изображениями проекта.

Уже на протяжении практически четырёх лет разработчик Адам Лацко самостоятельно возрождает игру Van Buren на движке Unity. Он опирается на утекшее в 2007 году техническое демо и 700-страничный дизайн-документ игры. Также разработчик консультируется с бывшими сотрудниками Black Isle. Он хочет сохранить атмосферу, визуальный облик и другие особенности игры, задуманные оригинальными создателями — например , изометрическую камеру.

Процесс работы Лацко освещает на своей странице в твиттере. Ранее, 9 ноября, он поделился результатом разработки системы боя в реальном времени с возможностью тактической паузы.

Медленно перехожу к добавлению функций, которые разработчики Black Isle не успели реализовать в технодемо, — бои в реальном времени с активной паузой… На этот раз на самом деле с паузой. Следующее на очереди — добавление системы усталости. Slowly getting beyond what BIS managed to implement in their tech demo — realtime-with-pause combat… with actual pause this time around. Next stop — thresholds and fatigue implementation.#Fallout #VanBuren @jesawyer pic.twitter.com/upgBIVejdD — Adam Lacko (@lacko_adam) November 8, 2021

Скриншоты из возрождения Van Buren

Поскольку это совершенно самостоятельный проект Лацко (автору помогают лишь несколько волонтёров), релиз игры пока даже примерно неизвестен. Тем не менее, разработчик планирует сделать игру полностью бесплатной.