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    Новости

    Фанат представил проект игры Van Buren — возрождения отмененной Fallout 3

    25 ноября 2021
    25.11.2021
    1355
    1 минута на чтение
    Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 8

    В сети были опубликованы скриншоты из игры Van Buren — возрождения оригинальной Fallout 3, которую заново разрабатывает энтузиаст Адам Лацко. Он и поделился изображениями проекта.

    В начале 2000-х игрой Van Buren занималась студия Black Isle, которая выпустила первые две части Fallout. Изначально эта RPG должна была стать Fallout 3, но она была отменена в 2003 году из-за банкротства издателя Interplay Entertainment и последующего закрытия студии Black Isle. После закрытия студии права на франшизу Fallout перешли к Bethesda, которая выпустила свою версию Fallout 3 в 2008 году. Эта игра в результате никак не была связана с Van Buren.

    Уже на протяжении практически четырёх лет разработчик Адам Лацко самостоятельно возрождает игру Van Buren на движке Unity. Он опирается на утекшее в 2007 году техническое демо и 700-страничный дизайн-документ игры. Также разработчик консультируется с бывшими сотрудниками Black Isle. Он хочет сохранить атмосферу, визуальный облик и другие особенности игры, задуманные оригинальными создателями — например , изометрическую камеру.

    Процесс работы Лацко освещает на своей странице в твиттере. Ранее, 9 ноября, он поделился результатом разработки системы боя в реальном времени с возможностью тактической паузы.

    Медленно перехожу к добавлению функций, которые разработчики Black Isle не успели реализовать в технодемо, — бои в реальном времени с активной паузой… На этот раз на самом деле с паузой.

    Следующее на очереди — добавление системы усталости.

    Скриншоты из возрождения Van Buren

    Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 7 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 6 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 5 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 4 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 3 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 2 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х 1 Энтузиаст представил проект возрождения игры Van Buren, отмененной Fallout 3 начала 2000-х
    Поскольку это совершенно самостоятельный проект Лацко (автору помогают лишь несколько волонтёров), релиз игры пока даже примерно неизвестен. Тем не менее, разработчик планирует сделать игру полностью бесплатной.
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