Фанат представил проект игры Van Buren — возрождения отмененной Fallout 3

В сети были опубликованы скриншоты из игры Van Buren — возрождения оригинальной Fallout 3, которую заново разрабатывает энтузиаст Адам Лацко. Он и поделился изображениями проекта.
В начале 2000-х игрой Van Buren занималась студия Black Isle, которая выпустила первые две части Fallout. Изначально эта RPG должна была стать Fallout 3, но она была отменена в 2003 году из-за банкротства издателя Interplay Entertainment и последующего закрытия студии Black Isle. После закрытия студии права на франшизу Fallout перешли к Bethesda, которая выпустила свою версию Fallout 3 в 2008 году. Эта игра в результате никак не была связана с Van Buren.
Уже на протяжении практически четырёх лет разработчик Адам Лацко самостоятельно возрождает игру Van Buren на движке Unity. Он опирается на утекшее в 2007 году техническое демо и 700-страничный дизайн-документ игры. Также разработчик консультируется с бывшими сотрудниками Black Isle. Он хочет сохранить атмосферу, визуальный облик и другие особенности игры, задуманные оригинальными создателями — например , изометрическую камеру.
Процесс работы Лацко освещает на своей странице в твиттере. Ранее, 9 ноября, он поделился результатом разработки системы боя в реальном времени с возможностью тактической паузы.
Медленно перехожу к добавлению функций, которые разработчики Black Isle не успели реализовать в технодемо, — бои в реальном времени с активной паузой… На этот раз на самом деле с паузой.
Следующее на очереди — добавление системы усталости.
Slowly getting beyond what BIS managed to implement in their tech demo — realtime-with-pause combat… with actual pause this time around.
Next stop — thresholds and fatigue implementation.#Fallout #VanBuren @jesawyer pic.twitter.com/upgBIVejdD
— Adam Lacko (@lacko_adam) November 8, 2021
Скриншоты из возрождения Van Buren
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