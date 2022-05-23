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    Новости

    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»

    23 мая 2022
    23.05.2022
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    1 минута на чтение
    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»

    В сети появились первые обзоры четвертого сезона «Очень странных дел» от крупных изданий. Сейчас его средняя оценка на Metacritic составляет 72 балла из 100 возможных.

    Критики в целом тепло приняли продолжение сериала и отметили, что фанаты будут довольны. Но без проблем, как водится, не обошлось.

    Consequence:

    Трудно не утонуть в теплом, уютном одеяле из этих знакомых пейзажей и персонажей, а также в масштабном блокбастерном характере происходящего.

    Collider:

    В то время как случайных зрителей может оттолкнуть глубокое погружение в лор сериала и продолжительность эпизодов, фанатов, которые всегда любили «Очень странные дела», ждет самый захватывающий поворот событий.

    Empire:

    Это самый зловещий сезон «Очень странных дел», который знает, как вызвать мурашки.

    The Hollywood Reporter:

    Четвертый сезон «Очень странных дел» — самый большой, самый страшный и самый амбициозный. А также наименее очаровательный, наименее забавный и наименее изобретательный. Это не значит, что всего этого теперь нет в сериале. Простое желание сфокусироваться на человеческих отношениях часто теряются на фоне масштабных событий.

    Первая часть четвертого сезона «Очень странных дел» выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.

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