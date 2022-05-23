Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»

В сети появились первые обзоры четвертого сезона «Очень странных дел» от крупных изданий. Сейчас его средняя оценка на Metacritic составляет 72 балла из 100 возможных.

Критики в целом тепло приняли продолжение сериала и отметили, что фанаты будут довольны. Но без проблем, как водится, не обошлось.

Consequence:

Трудно не утонуть в теплом, уютном одеяле из этих знакомых пейзажей и персонажей, а также в масштабном блокбастерном характере происходящего.

Collider:

В то время как случайных зрителей может оттолкнуть глубокое погружение в лор сериала и продолжительность эпизодов, фанатов, которые всегда любили «Очень странные дела», ждет самый захватывающий поворот событий.

Empire:

Это самый зловещий сезон «Очень странных дел», который знает, как вызвать мурашки.

The Hollywood Reporter:

Четвертый сезон «Очень странных дел» — самый большой, самый страшный и самый амбициозный. А также наименее очаровательный, наименее забавный и наименее изобретательный. Это не значит, что всего этого теперь нет в сериале. Простое желание сфокусироваться на человеческих отношениях часто теряются на фоне масштабных событий.

Первая часть четвертого сезона «Очень странных дел» выйдет 27 мая, а вторая — 1 июля.