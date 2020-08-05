Фанаты «Гарри Поттера» заменили в первой части волшебные палочки на оружие

В интернете появился трейлер фильма «Гарри Поттер и Смертельное оружие», авторы которого заменили в «Философском камне» волшебные палочки на пистолеты и прочее огнестрельное оружие.
Без крови не обошлось. Так, Гермионе пришлось застрелить Невилла, а профессор Квиррелл и вовсе покончил с собой на глазах у всей школы. При этом Волан-де-Морту вручили почему-то нунчаки. ¯\_(ツ)_/¯
Изначально «Смертельное оружие» было просто шуткой, которая переросла в нечто большее. Авторы обновленной картины обеспокоены тем, что в США погибает слишком много людей в результате массовых перестрелок.
На создание проекта ушло пять лет. Загрузить полную версию фильма можно по ссылке.
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