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    Новости

    Фанаты «Гарри Поттера» заменили в первой части волшебные палочки на оружие

    5 августа 2020
    Дмитрий Кинский
    05.08.2020
    1642
    0 минут на чтение
    Фанаты «Гарри Поттера» заменили в первой части волшебные палочки на оружие

    В интернете появился трейлер фильма «Гарри Поттер и Смертельное оружие», авторы которого заменили в «Философском камне» волшебные палочки на пистолеты и прочее огнестрельное оружие.

    Без крови не обошлось. Так, Гермионе пришлось застрелить Невилла, а профессор Квиррелл и вовсе покончил с собой на глазах у всей школы. При этом Волан-де-Морту вручили почему-то нунчаки. ¯\_(ツ)_/¯

    Изначально «Смертельное оружие» было просто шуткой, которая переросла в нечто большее. Авторы обновленной картины обеспокоены тем, что в США погибает слишком много людей в результате массовых перестрелок.

    На создание проекта ушло пять лет. Загрузить полную версию фильма можно по ссылке.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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